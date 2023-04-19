Авиакомпании: люди готовы экономить на всем, кроме путешествий

Несмотря на то, что инфляция съедает доходы и сбережения потребителей, а стоимость авиабилетов стремительно растет, европейские авиакомпании прогнозируют в этом году рекордное количество пассажиров.
Если общий рост цен и процентных ставок по кредитам все быстрее и быстрее съедает сбережения людей, то интерес к путешествиям он отнюдь не снизил. По прогнозам восьми крупнейших авиакомпаний Европы, которые обслуживают почти половину пассажиров континента, в этом году будет продано около 620 миллионов билетов. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда было продано чуть менее 600 миллионов билетов.
После почти трех лет кризисов, включая глобальную пандемию и резкий рост цен на топливо, вызванный вторжением России в Украину, руководители авиакомпаний признают, что быстро растущий спрос на путешествия стал для них неожиданностью на фоне угрозы углубления рецессии.
Совсем недавно, во вторник, британский перевозчик EasyJet во второй раз в этом году повысил прогноз своих доходов. Авиакомпания не только прогнозирует увеличение числа пассажиров, но и с триумфом заявляет, что люди готовы платить за путешествия значительно больше, чем раньше.
Авиаперелеты быстро дорожают
Другие европейские перевозчики сообщают об аналогичных тенденциях, и несколько авиакомпаний уже вернулись к получению прибыли, несмотря на растущую инфляцию и опасения по поводу рецессии. Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири предсказал, что ожидаемое этим летом повышение тарифов на авиабилеты до 15% не окажет влияния на бронирование. Однако тарифы уже сейчас на 20-30% выше по сравнению с прошлым годом.
По словам Йохана Лундгрена, генерального директора EasyJet, становится все более очевидным, что потребители отдают предпочтение путешествиям в связи с ограничениями ковида, сообщает Financial Times.
«Мы наблюдаем сильную динамику в бронировании, которую подталкивают клиенты, которые по-прежнему предпочитают тратить деньги именно на отдых, - сказал он. - Опросы уже некоторое время показывают, что доля путешествий в общих потребительских расходах растет, и это также подтверждается нашими бронированиями билетов».
Лундгрен указал на недавнее исследование Европейской туристической комиссии, которое показало, что путешествия - это единственная статья расходов, на которую люди готовы платить, даже если их общая экономическая ситуация ухудшится. К аналогичному выводу пришел и опрос британских потребителей, проведенный компанией KPMG в декабре. Кроме того, оно показало, что в течение следующих 12 месяцев путешествия будут занимать первое место среди расходов, которые респонденты будут тратить на вещи, не являющиеся непосредственно необходимыми для их жизни.
Лундгрен отметил, что в последнем квартале билеты EasyJet подорожали на 31%. «Это большой процент, но подорожание в среднем составило всего 15 евро в одну сторону, что эквивалентно стоимости пары чашек кофе и перекуса в аэропорту, - утешил он пассажиров. - Это не так уж и много по сравнению со всеми остальными повышениями цен». Однако летом, в пик туристического сезона, авиабилеты стоят еще дороже, в среднем на более чем 100 евро за рейс.
Таллиннский аэропорт в марте установил рекорд пассажиропотока
Как и в других европейских странах, в Эстонии также растет желание путешествовать. Таллиннский аэропорт недавно сообщил, что в марте он обслужил 232 951 пассажира, что на 35% больше, чем в марте прошлого года, и является лучшим мартом за всю историю. По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, превышение допандемийного количества пассажиров - это очень приятный результат для аэропорта и обнадеживающий прогноз на будущее.
«Восстановление пассажиропотока в Таллиннском аэропорту происходит очень быстро. Вместе с нашими партнерами мы смогли набрать персонал быстрее, чем многие другие аэропорты Европы, и в результате полеты из Таллинна стали такими же комфортными, как и до пандемии. Конечно, мы хотели бы поблагодарить всех пассажиров, которые начинают свои путешествия из Таллиннского аэропорта - без вашего духа путешественника у нас не было бы таких цифр», - сказал Пяргмяэ.