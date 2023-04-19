Авиакомпании: люди готовы экономить на всем, кроме путешествий

«Мы наблюдаем сильную динамику в бронировании, которую подталкивают клиенты, которые по-прежнему предпочитают тратить деньги именно на отдых, - сказал он. - Опросы уже некоторое время показывают, что доля путешествий в общих потребительских расходах растет, и это также подтверждается нашими бронированиями билетов».

Лундгрен указал на недавнее исследование Европейской туристической комиссии, которое показало, что путешествия - это единственная статья расходов, на которую люди готовы платить, даже если их общая экономическая ситуация ухудшится. К аналогичному выводу пришел и опрос британских потребителей, проведенный компанией KPMG в декабре. Кроме того, оно показало, что в течение следующих 12 месяцев путешествия будут занимать первое место среди расходов, которые респонденты будут тратить на вещи, не являющиеся непосредственно необходимыми для их жизни.

Лундгрен отметил, что в последнем квартале билеты EasyJet подорожали на 31%. «Это большой процент, но подорожание в среднем составило всего 15 евро в одну сторону, что эквивалентно стоимости пары чашек кофе и перекуса в аэропорту, - утешил он пассажиров. - Это не так уж и много по сравнению со всеми остальными повышениями цен». Однако летом, в пик туристического сезона, авиабилеты стоят еще дороже, в среднем на более чем 100 евро за рейс.

Таллиннский аэропорт в марте установил рекорд пассажиропотока

Как и в других европейских странах, в Эстонии также растет желание путешествовать. Таллиннский аэропорт недавно сообщил, что в марте он обслужил 232 951 пассажира, что на 35% больше, чем в марте прошлого года, и является лучшим мартом за всю историю. По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, превышение допандемийного количества пассажиров - это очень приятный результат для аэропорта и обнадеживающий прогноз на будущее.