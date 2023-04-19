«Закулисная война Путина». Россию обвиняют в создании программы по подготовке диверсий в Северном море

Западные журналисты, попытавшиеся подойти к «мирному океанографическому» судну на небольшой лодке, говорят, что их встретил человек в маске, вышедший на палубу с автоматом Калашникова.

Необычный член экипажа для мирного судна Фото: Morten Krüger, DR

В прошлом году другое судно вело себя аналогичным образом в 30 морских милях к востоку от шотландского Лоссимута, где базируется флот военно-морских патрульных самолетов Королевских ВВС Великобритании.

В своем материале Гордон Корера пишет, что власти Великобритании знают об активности российских судов-диверсантов вблизи британских вод и следят за ситуацией.

В феврале этого года разведка Нидерландов выпустила официальное предупреждение об активности у берегов страны, которую можно классифицировать как подготовку к саботажу морской инфраструктуры.

Российское судно было обнаружено рядом с комплексом голландских ветряных турбин и почти неприкрыто вело картографическую разведку.

«В последние месяцы российские субъекты пытаются выяснить, как работает энергетическая система в Северном море. Мы видим такое впервые», - сказал глава военной разведки Нидерландов генерал Ян Свилленс.

Фото: BBC

Авторы доклада пишут, что цели возможных диверсий довольно просты: повреждение коммуникаций или отключение энергосистем страны, чтобы вызвать хаос.