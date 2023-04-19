Новый министр о Законе о разжигании ненависти: Эстонии необходимо понять, что не все разрешено

- Я считаю, что каждый министерский портфель на самом деле сложен и все равно очень многое зависит от человека, как он несет этот портфель и какие сигналы он подает обществу, находясь в роли министра. Если еще посмотреть на роль и задачи министра юстиции, о чем говорил и президент, обществу нужно больше пояснений. Также объяснений сложных решений. Мое понимание и ощущение также состоит в том, что если общество нуждается в том или ином изменении в виде закона, ему должно быть объяснено, почему это делается, есть ли другие альтернативы, и, конечно же, язык, то есть язык права, как это реализуется в законе, должен быть понятен человеку. Я считаю, что все предыдущие министры юстиции во многом следовали тем же идеям - это, конечно, непросто, но если не попробуешь, то и не узнаешь, получится или нет.