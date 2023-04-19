«Никто даже не извинился»: в автобусе серьезно пострадала пассажирка

85-летняя жительница Вана-Пярну после резкого торможения упала в пярнуском городском автобусе, губа была разбита до крови. Поскольку у пожилой дамы, имя которой известно редакции Pärnu Postimees, изначально не было особых жалоб, в ЭМО она не обратилась. Однако через пять дней ее стали беспокоить сильные головные боли и боли в плече.
В субботу около 18.00 соседки из Вана-Пярну сели в автобус номер 5 на остановке парка Вабадузе в центре Пярну, чтобы доехать до остановки «Тооме». Они сидели на месте для инвалидов. Кроме них, в автобусе был еще один человек. За сто метров до своей остановки одна из дам нажала кнопку «Стоп», и они встали.
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