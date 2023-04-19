«Погиб мгновенно»: раскрыты детали трагической гибели Брина

Глава команды Hyundai Сирил Абитебул сегодня обнародовал подробности аварии, в которой погиб автогонщик Крейг Брин. Например, он подтвердил распространенные ранее предположения, что столб ограды попал в салон автомобиля, и Брин погиб мгновенно после столкновения с ним.
«По поводу аварии можно сказать, что Крейг принимал участие в Хорватии в тестах перед соревнованиями. Дорожные условия были скользкими, автомобиль на относительно небольшой скорости вылетел за пределы дороги и врезался в деревянную ограду. Столб ограждения пробил боковое окно водителя и оказался в салоне.
Тестовый заезд был немедленно остановлен, и на место происшествия быстро прибыла медицинская бригада. Мы должны отметить, что штурман Джеймс Фултон не пострадал в аварии, и мы выражаем ему соболезнования. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Джеймса в это время. Крейга доставили в больницу. Насколько удалось установить, смерть Крейга была мгновенной», - сообщил Абитебул через пресс-службу Hyundai.
Hyundai и Международная федерация автоспорта (FIA) изучают все аспекты инцидента. «Насколько удалось определить, не было никаких проблем ни с одним элементом автомобиля, ни с шинами, ни с защитным оборудованием. Местная полиция составила протокол на месте», - добавил он.
Абитебул сказал, что сообщество ралли держится вместе в это трудное время, и все выразят почтение к Брину во время этапа чемпионата мира в Хорватии. «В эти выходные будет несколько мероприятий в честь Крейга. В дополнение к нашему специальному дизайну автомобиля, у нашей команды есть книга соболезнований, где каждый может поделиться своими воспоминаниями. Позже эта книга будет передана семье», - сказал Абитебул.