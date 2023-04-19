Полицейский патруль. Снимок иллюстративный.
Полицейский патруль. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

Накануне полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в столичном районе Ласнамяэ 15-летней Ванессы.

В четверг утром стало известно, что она найдена. С девушкой все в порядке.

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