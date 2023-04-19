Rus.Postimees.eeТаллиннПропавшая в Ласнамяэ 15-летняя Ванесса найденаrus.postimees.ee20 апреля 2023, 08:49Facebook Messenger Telegram TwitterComments Полицейский патруль. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi SeppНакануне полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в столичном районе Ласнамяэ 15-летней Ванессы.В четверг утром стало известно, что она найдена. С девушкой все в порядке.Facebook Messenger Telegram TwitterComments Ключевые словаласнамяэполицияпоискипропавшаяPекомендуем