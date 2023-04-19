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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 15-летнюю девушку

rus.postimees.ee
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Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в столичном районе Ласнамяэ 15-летней Ванессы.

В последний раз Ванессу видели около девяти часов утра 17 апреля в Ласнамяэ в районе улицы Раадику, с ней также удалось связаться вчера ночью и она пообещала прийти домой. Ни домой, ни в школу она не пришла и после этого ее телефон был отключен. 

Рост Ванессы 163 см, у нее короткие черные волосы и стройное телосложение. На ней может быть черная рубашка, черные брюки и белые кроссовки. 

Полиция просит всех, кто знает, где находится Ванесса, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112. 

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