Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 15-летнюю девушку

В последний раз Ванессу видели около девяти часов утра 17 апреля в Ласнамяэ в районе улицы Раадику, с ней также удалось связаться вчера ночью и она пообещала прийти домой. Ни домой, ни в школу она не пришла и после этого ее телефон был отключен.