Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 15-летнюю девушку

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в столичном районе Ласнамяэ 15-летней Ванессы.
В последний раз Ванессу видели около девяти часов утра 17 апреля в Ласнамяэ в районе улицы Раадику, с ней также удалось связаться вчера ночью и она пообещала прийти домой. Ни домой, ни в школу она не пришла и после этого ее телефон был отключен.
Рост Ванессы 163 см, у нее короткие черные волосы и стройное телосложение. На ней может быть черная рубашка, черные брюки и белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто знает, где находится Ванесса, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.