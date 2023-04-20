Обидно. На чемпионате Европы Эпп Мяэ осталась без медали

В Хорватии в Загребе продолжается чемпионат Европы по борьбе, на котором представлена и эстонская сборная.
Накануне в борьбу в весовой категории -76 кг вступила и Эпп Мяэ, но она проиграла своей сопернице - француженке Синтии Ванессе Вескан со счетом 2:3.
Борьба с самого начала была напряженной, и все же оставалась надежда на то, что Эпп победит, счет был 2:1. Однако за десять секунд до финала Вескан сумела уложить Мяэ на лопатки и заработала два очка, в итоге счет составил 3:2.
Оставаласьнадежда на то, что в полуфинале Вескан победит и сумеет пробиться в финал – тогда Эпп Мяэ смогла бы соревноваться в утешительном круге и надеяться на бронзовую медаль. Но Вескан проиграла в полуфинале представительнице Австрии Мартине Куэнц (1:2) и для Эпп Мяэ этот чемпионат Европы завершился.