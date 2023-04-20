Бегунью дисквалифицировали за обман: часть марафона она проехала на машине

Как оказалось, 47-летняя Закревски, которая бежала марафон длиной 50 миль из Манчестера в Ливерпуль, проехала часть пути на автомобиле. Правда всплыла после того, как директору ультрамарафона GB Ultras Уэйну Дринкуотеру поступила информация о «неспортивном конкурентном преимуществе». Была инициирована проверка данных GPX, и оказалось, что одну милю бегунья преодолела за минуту и 40 секунд. В общей сложности она проехала на машине четыре километра.