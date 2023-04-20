Деньги кончились, нужно экономить. Норвежская сборная хочет сократить количество лыжников

Портал proxcskiing.com сообщает о том, что лыжная сборная Норвегии получила неприятное известие: один из крупнейших спонсоров лыжной сборной, компания Norengros, отказался от многолетнего сотрудничества. Весной контракт закончится и продлевать его не планируется.
Norengros спонсирует женскую и мужскую национальные сборные по лыжным гонкам. Менеджер по маркетингу Norgengros не захотел говорить, в каком объеме они ежегодно субсидировали команды, но предположил, что предприятие является одним из крупнейших спонсоров и вливает миллионы.
Менеджер национальной сборной Эспен Бьервиг сообщил изданию VG, что не комментирует выход Norengros из числа спонсоров. Однако он отметил, что сборным по лыжным гонкам придется сократить расходы, но надеется, что это можно сделать так, чтобы не пострадала спортивная часть.
Тем не менее, говорится о сокращении сборной. По информации источника, лыжники были проинформированы о решении руководства норвежской сборной накануне. Мужская команда на данный момент состоит из 13 лыжников, её планируют сократить до десяти спортсменов. В женской команде также будет сокращение: вместо 11 спортсменок останется десять.