Деньги кончились, нужно экономить. Норвежская сборная хочет сократить количество лыжников

Norengros спонсирует женскую и мужскую национальные сборные по лыжным гонкам. Менеджер по маркетингу Norgengros не захотел говорить, в каком объеме они ежегодно субсидировали команды, но предположил, что предприятие является одним из крупнейших спонсоров и вливает миллионы.

Менеджер национальной сборной Эспен Бьервиг сообщил изданию VG, что не комментирует выход Norengros из числа спонсоров. Однако он отметил, что сборным по лыжным гонкам придется сократить расходы, но надеется, что это можно сделать так, чтобы не пострадала спортивная часть.