Это шок. Читайте, с какой скоростью двигалась машина Брина в момент аварии

Руководитель команды Hyundai Сирил Абитебул рассказал о деталях аварии, в которой погиб гонщик Крэйг Брин. Руководитель команды Toyota Яри-Матти Латвала дополнил, что скорость автомобиля Hyundai i20 Rally1 в момент столкновения с забором, составляла всего 33 км/ч.
По словам Латвалы, авария, приведшая к гибели Брина, на прошлой неделе много обсуждалась среди раллийных команд.
«Самый главный посыл —произошедшее не влияет на безопасность ралли. В момент аварии скорость машины составляла 33 км/ч», - сказал Латвала Финской национальной телерадиовещательной компании (YLE) в Загребе.
33-летний Брин погиб в четверг в результате аварии в Хорватии, когда его Hyundai вылетел с дороги и левой передней частью врезался в ограждение. Столб забора пробил машину слева и вонзился в салон, убив на месте пилота.
«Я бы хотела подчеркнуть, что у Крэйга просто все плохое, что могло произойти, произошло разом, комплекс роковых обстоятельств, и об этом ДТП все же не стоит слишком долго размышлять. Жизнь устроена так, что можно поскользнуться на льду, удариться головой и умереть», - сказал Латвала.