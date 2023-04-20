Это шок. Читайте, с какой скоростью двигалась машина Брина в момент аварии

33-летний Брин погиб в четверг в результате аварии в Хорватии, когда его Hyundai вылетел с дороги и левой передней частью врезался в ограждение. Столб забора пробил машину слева и вонзился в салон, убив на месте пилота.

«Я бы хотела подчеркнуть, что у Крэйга просто все плохое, что могло произойти, произошло разом, комплекс роковых обстоятельств, и об этом ДТП все же не стоит слишком долго размышлять. Жизнь устроена так, что можно поскользнуться на льду, удариться головой и умереть», - сказал Латвала.