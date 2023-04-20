Президентом Эстонского союза фехтования стал Пеэтер Ярвелайд

«Я хочу поблагодарить Антса Веэтыусме, занимавшего до этого момента должность президента федерации, за проделанную работу. Эстонское фехтование находится на очень хорошем уровне, но приближающийся олимпийский цикл будет очень напряженным. Наша женская сборная шпажисток является олимпийским чемпионом, и теперь нам предстоит защитить этот высокий титул", - сказал Ярвелайд.