Президентом Эстонского союза фехтования стал Пеэтер Ярвелайд

Накануне на общем собрании Федерации фехтования Эстонии избрали президента организации. На этот пост был избран Пеэтер Ярвелайд, который сменил Антса Веэтыусме.
Антс Веэтыусме подал в отставку в январе пол личным причинам.
«Я хочу поблагодарить Антса Веэтыусме, занимавшего до этого момента должность президента федерации, за проделанную работу. Эстонское фехтование находится на очень хорошем уровне, но приближающийся олимпийский цикл будет очень напряженным. Наша женская сборная шпажисток является олимпийским чемпионом, и теперь нам предстоит защитить этот высокий титул", - сказал Ярвелайд.
Пеэтер Ярвелайд — известный эстонский юрист и правовед, бывший ректор Академии МВД. Ярвелайд был членом правления Федерации гребли Эстонии, также с 2004 по 2009 годы работал на должности вице-президента Федерации фехтования.
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