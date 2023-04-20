Загадочная вспышка в небе над Киевом: НАСА заявляет, что это не мог быть спутник

При этом в ряде регионов Украины в ночь на четверг действительно объявлялась ​​воздушная тревога. В частности, сообщают об атаке на Днепр и ряде взрывов в городе.

«Этой ночью противник снова атакует ударными дронами и управляемыми авиабомбами. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожены 10 из 11 дронов Shahed-136/131», - говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

Видеозаписи загадочной вспышки, снятой с разных ракурсов, распространяются в телеграм-каналах и соцсетях.

Би-би-си смогла верифицировать подлинность этих кадров и подтвердить, что они действительно сделаны в украинской столице.

Что говорят ученые?

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям космоса (НАСА) опровергли предположения о том, что сильное свечение, замеченное поздним вечером в небе над Киевом, связано с падением спутника.

В начале этой недели ведомство сообщило, что отслуживший свой срок научно-исследовательский спутник RHESSI войдет в земную атмосферу в среду. Этот спутник массой 300 кг, предназначенный для изучения вспышек на Солнце, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018-м.