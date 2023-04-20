В Кейла-Йоа обнаружен труп мужчины

Rus.Postimees.ee112В Кейла-Йоа обнаружен труп мужчиныRus.Postimees20 апреля 2023, 07:33Facebook Messenger Telegram TwitterComments Свеча. Фото: Akifere/ ShutterstockВчера в реке Кейла-Йоа в Харьюмаа была обнаружена дрейфующая пустая лодка, а чуть позже – труп мужчины.В среду в 18:03 центр тревоги получил сообщение, что в Кейла-Йоа в реке дрейфует лодка. Примерно через 20 минут в паре сотен метров от нее в воде был также найден труп мужчины.Речь идет о человеке 1964 года рождения. Точная причина его смерти будет установлена в ходе вскрытия.Facebook Messenger Telegram TwitterComments Ключевые словасмертьтрупхарьюмаакейла-йоацентр тревогиPекомендуем