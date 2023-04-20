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В Кейла-Йоа обнаружен труп мужчины

Rus.Postimees
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Свеча.
Свеча. Фото: Akifere/ Shutterstock

Вчера в реке Кейла-Йоа в Харьюмаа была обнаружена дрейфующая пустая лодка, а чуть позже – труп мужчины.

В среду в 18:03 центр тревоги получил сообщение, что в Кейла-Йоа в реке дрейфует лодка. Примерно через 20 минут в паре сотен метров от нее в воде был также найден труп мужчины.

Речь идет о человеке 1964 года рождения. Точная причина его смерти будет установлена в ходе вскрытия.

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