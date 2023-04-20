Гимназист, ставший правой рукой министра: моя роль заключается не в том, чтобы давать Каллас советы

«Если говорить о конкретных рабочих заданиях, то на самом деле, когда мне предложили стать советником министра, то мои обязанности были определены таким образом, чтобы я был круглосуточно доступен, чтобы была уверенность, что министр может качественно выполнять свою работу. Это означает, что у нее распечатаны все необходимые бумаги, у нее хорошо составленный календарь, она знает, где должна быть, и не думает о том, приедет ли за ней водитель. Министр не должна беспокоиться об административных делах, то есть я действительно должен сделать так, чтобы министр могла приступить к реализации своих реформ», – пояснил Даниэль Кыйв.