Галерея ⟩ В Эстонии открылся новый автоматический пограничный пункт

На восточной границе Эстонии, в расположенном в Саатсе пограничном пункте, который используют преимущественно местные жители, с годами количество пересечений границы значительно сократилось. Десять лет назад через Саатсе границу пересекало пару десятков человек в день. На сегодняшний день число пересекающих границу сократилось по разным причинам, и сейчас границу пересекает лишь несколько человек в день.

Поскольку местные жители хотели, чтобы пограничный пункт продолжил работать и в будущем, Департамент полиции и пограничной охраны решил его автоматизировать, это означает, что пограничники впредь не должны находиться там постоянно.

«Автоматический пограничный контроль могут проходить граждане Эстонии и живущие в Эстонии иностранцы, у которых имеется биометрический паспорт» – сказала руководитель бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны Эве Калмус.

«Благодаря этому пограничники смогут охранять границу, в то время как технологии будут выполнять работу, которую можно автоматизировать. Если надо приехать на место, то это сделает находящийся поблизости пограничный патруль», – добавил он.