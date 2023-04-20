Невероятно: производство в Эстонии стало чуточку дешевле

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с февралем, прежде всего, на индекс повлияло снижение цен в производстве электроэнергии и топливных масел, а также в производстве продуктов питания и изделий из металла. «Кроме того, на индекс повлияло повышение цен в деревообработке, в производстве изделий из древесины и в производстве электронного оборудования», – добавила Шокман.

По сравнению с мартом 2022 года, на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве продуктов питания, в производстве изделий из древесины и строительных материалов. Противоположное влияние оказало снижение цен в производстве топливных масел и электроэнергии. В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 9,3%, в том числе в производстве продуктов питания – 17,8%.

Индекс цен на экспортную продукцию в марте снизился, по сравнению с февралем, на 0,8%. Более всего снизились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены сельскохозяйственной продукции. При этом наиболее повысились цены изделия из кожи и обувь, а также цены напитков. По сравнению с мартом 2022 года, индекс цен на экспортную продукцию повысился на 9,1%.