Фото: на окраине Таллинна вырастет жилой район Рехелепа на 334 квартиры

«На сегодняшний день разрешение на строительство выдано для четырех многоквартирных домов, и подготовка к началу строительства идет полным ходом. На днях также запустили продажу квартир, и очевидно, что интерес к этому зеленому району высок», - сказал член правления Favorte Райнер Хинно.

Жилой район Рехелепа. Фото: Favorte

По словам руководителя по продажам Favorte Элье Хинно, жилой район Рехелепа будет идеальным местом для жизни людей, которые ценят близость к природе. «Расположение вдали от больших дорог означает, что посторонним здесь нечего будет делать. В Рехелепа соберутся люди со схожими интересами и жизненным укладом, что поможет сформировать безопасное и дружное сообщество», - надеется руководитель по продажам.

«Каждый найдет себе здесь что-то по душе - и молодежь, которая ищет свое первое собственное жилье, и семьи с возросшими потребностями в просторной квартире. В каждой квартире есть балкон или терраса, имеются парковочные места с зарядными устройствами для электроавтомобилей. Все дома имеют класс энергоэффективности А», - добавила она.

Жилой район Рехелепа. Фото: Favorte