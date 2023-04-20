Фото: на окраине Таллинна вырастет жилой район Рехелепа на 334 квартиры

Застройщик Favorte начал строительство жилого района Рехелепа на границе Хааберсти и Нымме. Первый этап девелоперского проекта на 334 квартиры будет готов уже в конце 2024 года, и общий объем инвестиций достигнет 55 миллионов евро.
«На сегодняшний день разрешение на строительство выдано для четырех многоквартирных домов, и подготовка к началу строительства идет полным ходом. На днях также запустили продажу квартир, и очевидно, что интерес к этому зеленому району высок», - сказал член правления Favorte Райнер Хинно.
По словам руководителя по продажам Favorte Элье Хинно, жилой район Рехелепа будет идеальным местом для жизни людей, которые ценят близость к природе. «Расположение вдали от больших дорог означает, что посторонним здесь нечего будет делать. В Рехелепа соберутся люди со схожими интересами и жизненным укладом, что поможет сформировать безопасное и дружное сообщество», - надеется руководитель по продажам.
«Каждый найдет себе здесь что-то по душе - и молодежь, которая ищет свое первое собственное жилье, и семьи с возросшими потребностями в просторной квартире. В каждой квартире есть балкон или терраса, имеются парковочные места с зарядными устройствами для электроавтомобилей. Все дома имеют класс энергоэффективности А», - добавила она.
Архитектором домов первого этапа является Айгар Рохт из Arhitektuuribüroo Korrus OÜ. На территории застройки жилого района Рехелепа будет обустроено почти два гектара зеленых насаждений с разнообразными спортивными и игровыми площадками и местами для отдыха. Крыши всех домов будут покрыты солнечными батареями. Большая часть парковочных мест была перенесена под землю, чтобы увеличить пространство дворовой территории и сделать жизнь жильцов более комфортной.