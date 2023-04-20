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ВИДЕО ⟩ Фотография гениталий 9-летнего мальчика едва не довела его до суицида

Kuuuurija
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Кадр из передачи.
Кадр из передачи. Фото: Kuvatõmmised "Kuuuurija" saatest/Elu24 kollaaž

Любимыми местами тусовок молодежи сейчас являются не парки и торговые центры – большая часть времени тратится на интернет, особенно на Snapchat и TikTok. Это хорошие места, где можно публиковать веселые видео, но также там происходят и самые жестокие издевательства.

31-летняя мать троих детей Хилле выразила большую тревогу за своего 9-летнего сына в передаче Kuuuurija. Ее имя было изменено в нашей передаче, а лицо скрыто по очень простой причине: чтобы ее сыну не пришлось еще больше страдать из-за общественного внимания. Тем не менее историю Хилле стоит рассказать, и, возможно, она откроет глаза некоторым родителям и убережет их детей от худшего.

Обидчиками 9-летнего сына Хилле являются 12- и 13-летняя девочки, известные своими хулиганскими действиями в городе Хаапсалу. У сына Хилле, как и у многих других детей, есть учетная запись и в TikTok, и в Snapchat. В идеале несовершеннолетний не должен создавать учетную запись в этих местах, однако мы все знаем, что такие приложения особенно популярны среди детей.

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