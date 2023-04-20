ВИДЕО ⟩ Фотография гениталий 9-летнего мальчика едва не довела его до суицида

Любимыми местами тусовок молодежи сейчас являются не парки и торговые центры – большая часть времени тратится на интернет, особенно на Snapchat и TikTok. Это хорошие места, где можно публиковать веселые видео, но также там происходят и самые жестокие издевательства.
31-летняя мать троих детей Хилле выразила большую тревогу за своего 9-летнего сына в передаче Kuuuurija. Ее имя было изменено в нашей передаче, а лицо скрыто по очень простой причине: чтобы ее сыну не пришлось еще больше страдать из-за общественного внимания. Тем не менее историю Хилле стоит рассказать, и, возможно, она откроет глаза некоторым родителям и убережет их детей от худшего.
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