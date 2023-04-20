В парке Паэ вновь состоится народный забег: регистрация открыта!

«Приглашаем всех любителей активного образа жизни 25 мая в парк Паэ. Поклонники бега смогут проверить свою физическую подготовку на дистанции в 5,1 км. Принять участие в мероприятии смогут и любители более спокойной физической активности, ведь дистанцию можно будет преодолеть и пешком», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что хотя мероприятие и бесплатное, во избежание очередей в стартовом городке всем желающим рекомендуется зарегистрироваться заранее.

VII народный забег в парке Паэ состоится в четверг, 25 мая. Детский забег с дистанцией 300 метров для участников возрастом до 7 лет стартует в 17:30.

Старт на основной дистанции протяженностью 5,1 км будет дан в 18:30. Трасса проходит вдоль живописного парка Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега старше восьми лет. По результатам основного забега призы получат трое лучших в разных возрастных категориях. Все окончившие дистанцию участники получат медаль.

Стартовый городок расположится за зданием управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54), автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге. Организаторы просят запастись терпением, учитывать возможные очереди и заблаговременно прийти на место.

Участие в народном забеге бесплатное. Поскольку количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Регистрация открыта здесь. Для получения предварительной информации можно позвонить по телефону 505 7187.