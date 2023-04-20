Дачный сезон не за горами: в Пярнумаа выставлен на продажу отличный дом на берегу моря

Этот деревянный дом площадью 85 м2, построенный в 1900 году, несколько лет назад был отремонтирован заботливыми предыдущими собственниками. В ходе работ была установлена ​​новая дощатая обшивка с дополнительной ветрозащитой, а также новые окна. Были утеплены потолочные перекрытия и торцевые стены второго этажа. Электропроводка, водопровод и канализация реновированы.

Фото: KV.EE

Крыша заменена на вальцованную жестяную кровлю, построена новая труба дымохода. В санузле теперь есть теплоизоляция и электрический подогрев пола.

Фото: KV.EE

На первом этаже дома находятся гостиная, веранда с видом на море, кухня с дровяной печью, туалет, душевая и кладовая. Из гостиной лестница ведет на второй этаж, где расположены две комнаты, одна из которых оборудована практически на крыше веранды. Под домом имеется подвал с отдельным входом и каменными стенами.

Фото: KV.EE