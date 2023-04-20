Виктор Ерофеев ⟩ Да, конец войны уже не за горами!

Однако логика войны существует независимо от пацифизма сторонников мира. Она свидетельствует о том, что война сама по себе от себя устала. Случилось невероятное: Украина продержалась больше года против огромного государства, которое хочет ее поглотить. И готова продержаться еще. Опираясь на помощь союзников. Каждая сторона чувствует себя морально оправданной, метафизически светлой. Идет по сути дела религиозная война 21 века. Путин борется с демонами НАТО, которые для него реальность и оправдание этой реальности. Он воюет, впрочем, еще и потому, что ему нравится воевать – это видно по всему. Но еще молодой Толстой в «Севастопольских рассказах», где война показана не в парадных декорациях, а через страдания и смерть, говорил о непокорности, неукротимости украинского офицера, который готов смело противоречить даже вышестоящим командирам. Это я к тому, что победить украинцев нелегко. Но и русских, с их бесчисленными человеческим ресурсами, не победить. Возникает патовая ситуация, которая изматывает обе метафизические стороны конфликта и морально, и физически – по-всякому.