Виктор Ерофеев ⟩ Да, конец войны уже не за горами!

Реакция на такой провокационный заголовок может быть бесконечно противоречивой. Какое счастье! Какой ужас! Откуда вы взяли? Не может этого быть! Постойте, а кто победил? Каковы условия мира? И т.д.
Русско-украинская война, длящаяся уже второй год, всем, всему миру, осточертела. Кроме Путина. Он готов ее продолжать до конца своих дней. Он наслаждается ей, питается ей, как вампир напивается. Наливается кровью. Но те, кому осточертела война, делятся на разные категории.
Русская и украинская армии, чтобы закончить войну, мечтают о победе. Для украинцев параметры победы понятны – они хотят вернуть себе все потерянные территории, включая Крым, и восстановить границы 1991 года, согласно международному праву.
Такая полная победа совершенно не гарантирована, точнее в данных условиях невозможна.
Победа русской армии похожа на дракона в тумане. До сих пор, немыслимое дело, непонятны задачи путинской войны. Взять Киев? Поставить марионеточное правительство? Завоевать всю Украину? Или довольствоваться сухопутным проходом в Крым через Мариуполь, объявляя внутренним Азовское море. Или захватить левобережную Украину? Или гипотетическая победа над всей Украиной – это только начало полномасштабной войны за возвращение границ Советского Союза, подчинение Польши и создание новой ГДР? Вернуть под свой контроль все страны бывшего Варшавского договора? Унизить НАТО по полной программе. Какое разнообразие грез или желаний. Одни скажут: какая еще в черту новая ГДР! Другие подумают: Путин на все готов, почему бы не вернуть ему под свой контроль отчасти родной по кагэбэшно-просветительской работе Дрезден?
Честно признаться, я думаю, что он как русский император мечтает о России без границ. Во всяком случае ему важно, чтобы вся Европа уважала и отчаянно боялась Россию, боялась до судорог, чтобы путинская держава могла с презрением поплевывать на Европу. Об этом верещат постоянно путинские пропагандисты на всю Россию. Не зря, наверное, верещат.
Но надоела ли самим русским война так, как она надоела многим жителям Европы, в частности, Германии, по поводу чего в Германии идут жесткие дискуссии? Это совсем не простой вопрос. Большинство русских поддерживает войну, судя даже по независимым опросам общественного мнения и отрицательно относятся к тем, кто уехал из России. Есть и такие, кто развернулся к Путину только сейчас, после стольких месяцев войны, их наконец убедила пропаганда, их возмутила военная помощь Запада, особенно, по историческим причинам, Германии. В конечном счете федеральный телевизор сожрал последние остатки критического сознания у нашего населения.
Только 10-12% россиян против войны. Есть, конечно, и те, кого так или иначе непосредственно коснулась война, их несколько миллионов. Но еще больше миллионов русских войну представляют себе очень далекой, как будто она ведется на Луне. Все наблюдатели сходятся в мнении, что Москва живет совершенно мирной жизнью, ничто не изменилось, никаких санкций почти не чувствуется, нет критического роста цен, средний класс сидит по вечерам по ресторанам, молодежь – по модным кафе. При таком раскладе война может вроде бы длиться многие годы.
Война, конечно, порождает противоречия в кремлевской системе власти. Меняют генералов, не видно ярких побед. Много потерь, гробы, множество затоваренных на складах обитых грубыми досками гробов все чаще попадают в частные видео. Но до критической красной линии, за которой видится народный бунт, генеральский переворот, заговор внутри самого Кремля, вроде бы, надо еще дойти и дожить. Хотя кто знает? Русский бунт внезапен, как климатическая катастрофа.
Есть и весьма неожиданные для Запада мнения, идущие из самой России. Не от большинства, конечно, русских, но от столичного молодежного круга. Можно ведь сидеть в кафе и мечтать о мире. Вот, например, тут недавно приехала из Москвы в Германию одна молодая творческая особа, приехала цветущая, как будто с курорта, а не из Москвы, и я ее спрашиваю: – Когда война кончится? Что говорят твои друзья? Отвечает она охотливо: – К концу лета кончится. – Почему? - Потому что Америка даст Украине достаточно вооружения, чтобы победить. – А если Путин пустит в ход атомное оружие? – Не пустит. Никто ему не позволит.
Молодежный оптимизм. Московской образованной молодежи, конечно, война надоела. Войну нужно скорее кончать, чтобы не мучится во внутренней эмиграции. Или – в полуэмиграции. Ясно, что на скорое окончание войны надеются и сотни тысяч тех, кто уехал из страны, оказался во внешней эмиграции, понял, как все тут, за границей России, не просто, как часто русские оказываются нежеланными гостями, как трудно найти приличную работу. Какой, однако, будет послевоенная Москва, никто не знает, потому что туда хлынет два идеологически враждебных потока: тех, кто бежал от войны, и тех, кто воевал и калечился на войне. Москва будущего может оказаться жуткой, криминальной Москвой.
В Европе и США есть, естественно, тоже разные подходы к войне. Одни считают, что сейчас нет оснований для русско-украинских переговоров, что переговорный процесс будет решен в зависимости от побед на поле боя. Этот подход связан с позицией Украины, европейскими ценностями, отвращением к варварской войне и чувству угрозе от России в будущей. Исходя из этого, многие аналитики считает, что эта война затянется на годы. Но тут же другие аналитики, словно спохватившись, добавляют, что вооружение русских исчерпывается, виден переход на старые танки, а людской ресурс хоть и огромен, но не достаточен для решительных наступлений, и… дают войне еще два года.
Все больше силы набирает движение, оно ярко выражено в Германии, так называемых, если вспомнить советский термин, сторонников мира или наиболее радикальных из них – борцов за мир. В Советском Союзе это движение было развернуто Сталиным в попытке противостоять превосходящим военным силам НАТО. Это было липовое движение, за ширмой которого шло стремительное развитие советского военного потенциала, ядерного оружия, отрабатывались приемы холодной войны. На Западе было немало тех, кто поддержал советскую идею борцов за мир – это были не только коммунисты. Это были все те, кто реально не хотел новой войны, но при этом тупо верил сталинской пропаганде, ничего не видел или не хотел видеть, что творится в СССР.
Нынешняя кремлевская пропаганда тоже выступает за мир и за мирные переговоры – но как? Естественно, на путинских условиях. Эти условия в любом случае загадочны, но однозначно не приемлемы для Украины. Нынешние сторонники мира на Западе как с радикально левой, так и с радикально правой стороны политического спектра, безответственные популисты, не стремятся присоединиться к путинской пропаганде, но с легкостью попадают в ее капкан. Это полезные для Кремля идиоты, которые борются за все хорошее против всего плохого, не понимая, что той платформы, на которую они хотят встать, вообще не существует.
Призывая воюющие стороны к мирным переговорам, европейские борцы за мир скорее выражают общую усталость от войны, раздражение войной, эгоистическое желание вернуться в комфортную жизнь. У Чехова есть рассказ «Спать хочется», когда молодая нянька настолько устала от крика ребенка и захотела спать, что убила его в конце концов. Похоже, что сторонники мира, чудовищно устав от войны, убьют самую возможность окончания войны.
Русские либералы долгие годы идеализировали не только собственный народ, но и Запад. С войной пришло двойное разочарование. Народ пассивно принял войну. Запад оказался недостаточно тверд в своих демократических и умственных установках.
Однако логика войны существует независимо от пацифизма сторонников мира. Она свидетельствует о том, что война сама по себе от себя устала. Случилось невероятное: Украина продержалась больше года против огромного государства, которое хочет ее поглотить. И готова продержаться еще. Опираясь на помощь союзников. Каждая сторона чувствует себя морально оправданной, метафизически светлой. Идет по сути дела религиозная война 21 века. Путин борется с демонами НАТО, которые для него реальность и оправдание этой реальности. Он воюет, впрочем, еще и потому, что ему нравится воевать – это видно по всему. Но еще молодой Толстой в «Севастопольских рассказах», где война показана не в парадных декорациях, а через страдания и смерть, говорил о непокорности, неукротимости украинского офицера, который готов смело противоречить даже вышестоящим командирам. Это я к тому, что победить украинцев нелегко. Но и русских, с их бесчисленными человеческим ресурсами, не победить. Возникает патовая ситуация, которая изматывает обе метафизические стороны конфликта и морально, и физически – по-всякому.
Глядя на эту ситуацию, влиятельные силы союзников обеих сторон, прежде всего Китай и США, будут невольно стараться подталкивать противников заморозить конфликт. Китай уже перестал молчать Его предложение о мирных переговорах – первый пробный шар дипломатической игры. Украина в конце концов столкнется с проблемой истощения человеческих ресурсов. На войне американская помощь не принесет больших успехов в наступлении, но укрепит оборону. Русские не смогут преодолеть патовую ситуацию – она нагоняет вполне понятное разочарование на всех. Речь же идет не на обмен территории Украины на мир или обмен мира на завоеванные территории, а обмен живой силы армий на замороженный конфликт с кучей по возможности умных международных гарантий.
Конец войны окажется не за горами, когда обе стороны поймут, что глобальная победа ни одной из сторон невозможна. Каждый останется при своей религиозной правоте, но эта правота обесценится во многом жертвами военных действий. Я уже не говорю о том, что Крым невозможно вернуть военным путем. Тут Путин скорее устроит нам всем атомную войну. Даже Донбасс в нынешней ситуации, видимо, останется двумя марионеточными образованиями России. На что согласится Россия при плотной патовой ситуации пока не ясно, но отсутствие побед несомненно утомит генералов и войска.
Заморозка конфликта – серое будущее, никому ни в радость. Договоренности типа Минск-2 неприемлемы для Украины, но надо искать другие дипломатические варианты защиты суверенитета Украины, которая доказала, что умеет отстоять свою независимость, готова стать европейской страной и готова дать пример демократическим антипутинским движениям в самой России в будущем. Это не снимет проблемы ненависти и разрыва отношений между Украиной и Россией на десятилетия.
Заморозка конфликта при живом Путине – почти невозможный вариант переговоров с прямым врагом и беда для русских либералов. Но замороженный конфликт при разумной дипломатии Запада укрепит, а не ослабит евроориентацию Киева. Пролитая кровь зовет остановить чудовищный конфликт. Побед никто не обещает. Россия не может вечно существовать с иллюзией безграничности. Она войдет когда-то в берега разумной реальности, постепенно осознавая, что имперская кровавая блажь неприемлема в нашем веке.
Европа так или иначе осознала в русско-украинском конфликте свои сильные и слабые стороны. Пацифизм хорош тогда, когда он усиливает, а не ослабляет демократию – об этом стоит дополнительно подумать. Страшная война пойдет на пользу успокоенной в комфорте Европе, забывшей о том, что, кроме борьбы с кризисами, хорошо бы подумать и о том, что ждет ее в будущем. Но кровавое пятно на карте останется навсегда. Мертвых не воскресишь.