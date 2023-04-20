«Он просто отказался платить деньги»: эстонский предприниматель поссорился с партнером НКО Slava Ukraini

Рагнар Сассь был женат на украинке, долгое время жил в Украине и занимался там бизнесом. После начала войны отправлял в Украину различные транспортные средства. Именно он в середине марта впервые вступил в контакт с организацией помощи «Все для перемоги» или All For Victory, которую возглавляет бывший вице-мэр Львова Геннадий Васьков, ставший одним из главных героев запутанной истории.

По словам Сасся, вначале никто не знал, как оформлять таможенные документы, что вообще нужно делать. «Мы встретили их (украинцев) на границе, они очень нам помогли. По сути, они помогли перевезти машины через границу», - вспоминает Сассь.

На статус Васькова указывает то, что он водит Volvo с дипломатическими номерами. Именно Рагнар Сассь порекомендовал влиятельного украинского помощника лидеру НКО Slava Ukraini Йоханне-Марии Летме.

Однако в то время, когда сотрудничество Васькова и Slava Ukraini набирало обороты, с командой Сасся сотрудничество угасло. Вместе партнеры переправили в Украину пять колонн примерно из 50 автомобилей, Васьков даже иногда приезжал в Таллинн. Но сотрудничество длится менее двух месяцев и заканчивается странно.

В начале мая Васьков сказал Сассю, что ему нужно заменить и покрасить решетку на Volvo, этот автомобиль использовали в работе. «Мы сказали, мол, хорошо, мы поможем и все вам привезем, а вы оплатите расходы», - сказал Сассь.

Однако когда эстонцы привезли решетку в Украину и передали ее Васькову, их ждал неприятный сюрприз. «Мы сказали, что ее стоимость составляет около 1500 евро, но он отказался нам платить. Просто отказался, - раздражается Сассь. - Мне взять эту сумму из пожертвований? Шутите, что ли?»