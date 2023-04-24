Почему стоит открыть своему предприятию кредитную линию

Кредитная линия – это предназначенный предпринимателям кредитный лимит, которым можно воспользоваться в любое время по своему усмотрению и именно тогда, когда это больше всего необходимо. Читай подробнее, что может предложить твоему предприятию кредитная линия от Hüpoteeklaen.
Возможность гибко реагировать
Схожая с расчётным кредитом кредитная линия даёт предприятию уверенность, что необходимый денежный запас всегда имеется под рукой.
Кредитная линия поможет тебе быстро отреагировать, когда необходимо приобрести более крупный запас товара для своего предприятия или воспользоваться какой-либо хорошей возможностью для бизнеса.
Во многих сферах бизнеса сроки по оплатам довольно длинные. Если у предприятия нет финансового буфера, то кредитная линия является хорошей возможностью для распределения денежных потоков на текущий месяц.
Если свободные средства предприятия инвестированы в какой-либо проект или спрос на твои товары или услуги внезапно снизится, то кредитная линия поможет тебе устоять на ногах, чтобы ты смог выполнять свои обязательства и платить зарплату работникам.
Определённый лимит на весь год
Кредитный лимит для предприятия может быть от 25 000 до 2 000 000 евро. Договор заключается сроком на 1 год, для получения денег в использование надо только подать заявление.
Сумма, которая выплачивается на основании заявления, минимально составляет 10 000 евро, выплаты могут производиться до 2 раз в месяц.
Кредитная линия поможет быстрее воплотить решения в жизнь
В бизнесе часто надо принимать быстрые решения. С помощью кредитной линии можно быстро реализовать свои планы и не упустить хорошую возможность.
Если обычно для каждого проекта и бизнес-плана нужно делать отдельное кредитное ходатайство, кредитная линия позволяет воспользоваться определённой суммой, которую можно использовать для нескольких различных целей одновременно.
Кредитный лимит можно использовать повторно
В течения срока действия договора тебе нужно будет платить только обязательственную плату от неиспользованной части кредита и интресс за полученную на руки сумму.
Возврат кредитного лимита можно делать в любое время, при желании также частями. Кредитный лимит можно повторно брать в использование.
Какие преимущества есть у кредитной линии
Руководитель отдела продаж Hüpoteeklaen Леа Мааранд приводит, что кредитная линия подходит для краткосрочного инвестирования.
«Если сравнивать кредитную линию с обычным бизнес-кредитом, то её можно использовать для финансирования нескольких проектов одновременно. Это поможет сэкономить на платах за услуги и сберечь время, которое могло быть потрачено на составление нескольких кредитных заявок» приводит Мааранд.
Договор кредитной линии заключается на 1 год. Когда год заканчивается, то, по словам Мааранд, кредитный лимит можно продлить или закончить договор.
Как подать ходатайство на получение кредитной линии
Подать ходатайство на получение кредитной линии могут действующие предприятия, у которых есть регулярный оборот, собственный капитал отвечает требованиям закона, годовой отчет за последний отчётный период предоставлен и отсутствуют нарушения по оплатам.
Для подачи ходатайства на получение кредитной линии от Hüpoteeklaen необходим залог, которым может быть бизнес-площадь, производственное здание, квартира, рядный бокс, частный дом, незастроенный грунт или земельный участок с лесом.
Подать ходатайство на получение кредитной линии от Hüpoteeklaen можно быстро и удобно. Для начала необходимо заполнить заявку на домашней странице Hüpoteeklaen. Кредитное предложение получишь уже в течение 1 рабочего дня.
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