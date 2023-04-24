Почему стоит открыть своему предприятию кредитную линию

Возможность гибко реагировать

Схожая с расчётным кредитом кредитная линия даёт предприятию уверенность, что необходимый денежный запас всегда имеется под рукой.

Кредитная линия поможет тебе быстро отреагировать, когда необходимо приобрести более крупный запас товара для своего предприятия или воспользоваться какой-либо хорошей возможностью для бизнеса.

Во многих сферах бизнеса сроки по оплатам довольно длинные. Если у предприятия нет финансового буфера, то кредитная линия является хорошей возможностью для распределения денежных потоков на текущий месяц.

Если свободные средства предприятия инвестированы в какой-либо проект или спрос на твои товары или услуги внезапно снизится, то кредитная линия поможет тебе устоять на ногах, чтобы ты смог выполнять свои обязательства и платить зарплату работникам.

Определённый лимит на весь год

Кредитный лимит для предприятия может быть от 25 000 до 2 000 000 евро. Договор заключается сроком на 1 год, для получения денег в использование надо только подать заявление.

Сумма, которая выплачивается на основании заявления, минимально составляет 10 000 евро, выплаты могут производиться до 2 раз в месяц.

Кредитная линия поможет быстрее воплотить решения в жизнь

В бизнесе часто надо принимать быстрые решения. С помощью кредитной линии можно быстро реализовать свои планы и не упустить хорошую возможность.