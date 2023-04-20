ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новое правительство проводит первое заседание в доме Стенбока

Члены правительства были ознакомлены с распоряжениями премьер-министра о министерских обязанностях и порядке замены.

Помимо премьер-министра членами 53-го правительства Эстонии являются: министр образования и науки, министр юстиции, министр обороны, министр климата, министр культуры, министр экономики и информационных технологий, министр финансов, министр региональных дел, министр внутренних дел, министр социальной защиты, министр здоровья и министр иностранных дел.

Сегодня на повестке дня также стоит вопрос об утверждении суммы дивидендов, подлежащих выплате акционерным обществом Tallinna Sadam за 2023 год. Согласно законопроекту, размер дивидендов Tallinna Sadam составит 19 199 000 евро, что составляет 75 процентов от чистой прибыли предприятия. Из этой суммы в госбюджет поступит 12,9 млн евро.