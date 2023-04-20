В Таллинн приедут представители НАТО и Евросоюза

Конференцию откроет президент Эстонской Республики Алар Карис. На конференции выступят помощник генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Байба Браже, член Европарламента, бывший глава Сил обороны и председатель Совета Эстонской ассоциации НАТО Рихо Террас, посол США Джордж П. Кент и другие высокопоставленные и официальные лица.

Вице-президент GLOBSEC Джон Бартер, назвал нынешний мир пугающим. «Статья 5 была краеугольным камнем НАТО на протяжении более 70 лет, но этот краеугольный камень рухнет, если мы не будем инвестировать в нашу коллективную оборону. Наши вооруженные силы должны быть приведены в боевую готовность, чтобы играть сдерживающую роль на восточном фланге НАТО. Это означает не просто тратить деньги, а обеспечивать оперативный потенциал. Только реальная демонстрация военной силы сдерживает Россию и защищает Европу. Россия - государство-изгой, Украина - это Европа, мы должны поддерживать Украину, Украина должна победить, поражение недопустимо. Нам нужно встать на защиту нашей свободы», - сказал Бартер.

Конференция состоится 20 апреля и продолжится для студентов вечером 20 и 21 апреля семинаром по дипломатии и симуляцией работы Североатлантического совета (NAC) в отеле Radisson Blu Hotel Olümpia в Таллинне. Это международная конференция, целью которой является повышение осведомленности молодежи в области международной политики безопасности.