Простые советы молодым родителям, как создать безопасную и функциональную детскую

Наличие безопасного и уединенного пространства очень помогает в уходе за маленьким ребенком. Детская комната может стать местом, где начинаются его творческие путешествия по мере взросления. Дизайнер интерьеров делится идеями, как создать идеальную комнату для новорожденного, которую легко адаптировать по мере роста ребенка.
Хотя в первые месяцы жизни ребенок большую часть времени проводит в спальне родителей, то на будущее хорошо, если у ребенка будет собственное пространство. «Имеет смысл использовать универсальные решения, не требующие очень больших изменений по мере роста ребенка. В комнате должно быть достаточно места для хранения вещей, необходимая мебель как для ребенка, так и для родителей, а также книги, игрушки и другие предметы, развивающие его творческие способности», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.
Выбирайте мебель, которую не нужно будет менять в ближайшее время
Многие родители хотят обставить комнату своего ребенка так, чтобы в течение нескольких лет ее не нужно было переделывать.
«Думая о будущем, стоит выбирать мебель, которую легко приспособить к потребностям растущего ребенка. Например, для детской комнаты подходит модульный гардероб, который прослужит долгие годы, потому что со временем его можно расширять, добавляя детали, и он достаточно глубокий, чтобы вместить полноразмерные вешалки для одежды. Его внешний вид можно обновить, заменив двери или ручки, а функциональность можно увеличить с помощью новых решений для хранения», - сказал Кастро.
По его словам, те же критерии следует использовать при выборе спального места. Дизайнер интерьера рекомендует приобрести кровать, которую легко менять. «Когда ребенок достаточно подрос, чтобы самостоятельно залезать в кроватку и вылезать из нее, дно можно опустить, а одну из длинных сторон снять», - добавил Кастро.
Для небольших пространств он рекомендует выбирать решения, которые выполняют более одной функции. Например, на скамье для хранения можно сидеть и прятать там игрушки.
«При недостатке места на полу уютные и практичные предметы также можно удачно разместить на стенах и в углах комнаты. Ниша за дверью может стать удачным местом для узких настенных полок или кукольного домика, который одновременно является полкой для книг или игрушек», - сказал дизайнер.
Один из самых важных моментов, о котором следует помнить, - это безопасность. «Я рекомендую выбирать детскую мебель с закругленными углами или использовать угловые протекторы, чтобы скрыть все острые углы. Есть и другие средства безопасности для защиты любопытного ребенка», - говорит Кастро.
Цвета, которые вдохновляют на творчество с первых дней жизни
Хотя детская представляет собой отдельную комнату, ее оформление может быть выполнено в том же стиле, что и общий дизайн интерьера дома. «Например, если вы живете в светлом доме, где много растений и картин, хорошей идеей будет на одной из стен детской нарисовать пейзаж в зеленых тонах , что привнесет в комнату яркость. Зеленый также считается естественным цветом, пробуждающим творческий потенциал», - сказал Кастро.
Чтобы детская не выглядела мрачной, дизайнер интерьера рекомендует использовать более светлые тона и веселые узоры. Уюта можно добавить с помощью текстиля, такого как подушки, коврики и удобные корзины для игрушек. «При выборе текстиля ищите удобные для детей варианты из нескользящих материалов, безопасных для кожи и здоровья ребенка», - советует дизайнер IKEA.
Удобно и функционально для всех
Детская может быть красивой и функциональной, но кроме ребенка в ней должны чувствовать себя комфортно и родители. Кресло-качалка - идеальный выбор для отдыха, кормления, чтения или просто присмотра за малышом. Удобное и простое в уходе кресло тоже подойдет», - говорит Кастро.
Кроме того, он обращает внимание на нарядные шторы и жалюзи. Хотя комната должна быть легко затемнена, лучше не вешать обычные шторы близко к кроватке, так как ребенок может в них запутаться. Электрическими жалюзи легко управлять, не будя ребенка, и вы можете быть уверены, что в комнате достаточно темно во время кормления или сна.