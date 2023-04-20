Простые советы молодым родителям, как создать безопасную и функциональную детскую

Для небольших пространств он рекомендует выбирать решения, которые выполняют более одной функции. Например, на скамье для хранения можно сидеть и прятать там игрушки.

Фото: Ikea

«При недостатке места на полу уютные и практичные предметы также можно удачно разместить на стенах и в углах комнаты. Ниша за дверью может стать удачным местом для узких настенных полок или кукольного домика, который одновременно является полкой для книг или игрушек», - сказал дизайнер.

Один из самых важных моментов, о котором следует помнить, - это безопасность. «Я рекомендую выбирать детскую мебель с закругленными углами или использовать угловые протекторы, чтобы скрыть все острые углы. Есть и другие средства безопасности для защиты любопытного ребенка», - говорит Кастро.

Цвета, которые вдохновляют на творчество с первых дней жизни

Хотя детская представляет собой отдельную комнату, ее оформление может быть выполнено в том же стиле, что и ​​общий дизайн интерьера дома. «Например, если вы живете в светлом доме, где много растений и картин, хорошей идеей будет на одной из стен детской нарисовать пейзаж в зеленых тонах , что привнесет в комнату яркость. Зеленый также считается естественным цветом, пробуждающим творческий потенциал», - сказал Кастро.

Фото: Ikea

Чтобы детская не выглядела мрачной, дизайнер интерьера рекомендует использовать более светлые тона и веселые узоры. Уюта можно добавить с помощью текстиля, такого как подушки, коврики и удобные корзины для игрушек. «При выборе текстиля ищите удобные для детей варианты из нескользящих материалов, безопасных для кожи и здоровья ребенка», - советует дизайнер IKEA.

Удобно и функционально для всех

Детская может быть красивой и функциональной, но кроме ребенка в ней должны чувствовать себя комфортно и родители. Кресло-качалка - идеальный выбор для отдыха, кормления, чтения или просто присмотра за малышом. Удобное и простое в уходе кресло тоже подойдет», - говорит Кастро.

Фото: Ikea