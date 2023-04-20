В США арестован белорус помогавший обходить антироссийские санкции

В США арестован гражданин Беларуси, которого подозревают в обходе санкций против российского бизнесмена, занятого производством стали. Олигарха же подозревают в присвоении украинских активов и спонсировании наемников Москвы.
Минюст США сообщил об аресте жителя Майами, гражданина Беларуси Сергея Карпушкина по подозрению в обходе санкций против российского бизнесмена Сергея Курченко.
«46-летний Сергей Карпушкин арестован и обвинен по федеральному уголовному делу за участие в схеме нарушения санкций США против олигарха Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний путем покупки материалов для производства стали на сумму более 150 миллионов долларов», - сказано в сообщении на сайте Минюста США.
Профиль Карпушкина в социально сети LinkedIn сообщает, что он «специалист по развитию бизнеса в компании BEL-KAP-STEEL. На сайте компании указано, что она была основана в 1998 году в Майами, как совместное предприятие венско-австрийской компании Pisec Group GmbH, и Белорусского металлургического завода (БМЗ) для поставок продукции в страны Северной и Южной Америки. «С тех пор BKS стала предпочтительным поставщиком для некоторых ключевых американских компаний, преимущественно работающих в нефтегазовой, автомобильной и аэрокосмической отраслях, - сказано на сайте BEL-KAP-STEEL. - BKS также учредила две собственные дочерние компании в Польше и Литве, чтобы облегчить торговлю в Восточной Европе».
Арест Карпушкина – второе задержание по этому делу. 14 апреля по аналогичным обвинениям был арестован предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний Джон К. Унсалан из Орландо.
По версии Минюста США Карпушкин и Уансалан участвовали в схемах обхода санкций против бизнесмена Сергея Курченко с 2018 по 2021 годы. При этом Курченко попал под санкции еще в 2015 году «за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов или экономически значимых организаций». Связанные с олигархом компании были включены в санкционные списки «за оказание материальной поддержки так называемым Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике в контролируемых сепаратистами регионах восточной Украины».
Обоим фигурантам дела, и белорусу Карпушкину, и американцу Унсалану грозит до 20 лет лишения свободы.
Минюст США уточняет, что расследование координировалось специальной группой, которая управляется генеральным прокурором США Мерриком Гарлендом. В нее входят, как представители американского Минюста, так и «иностранные союзники».
«Группа будет продолжать использовать все инструменты и полномочия Департамента для борьбы с попытками уклониться от коллективных действий, предпринимаемых правительством США в ответ на российскую военную агрессию», - завершается сообщение американского Минюста.
Новости об арестах лиц, связанных с российским олигархом Сергеем Курченко, пришли на фоне официального визита генерального прокурора Украины Андрея Костина в США. Генпрокурор США Меррик Гарленд 17 апреля заявил, что администрация президента использует новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передаче Украине изъятых российских активов. Какие именно активы планируется передать Киеву на восстановление страны, не уточнялось. В феврале сообщалось о решении властей США передать Украине $5,4 млн, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева.