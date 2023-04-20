В США арестован белорус помогавший обходить антироссийские санкции

Минюст США сообщил об аресте жителя Майами, гражданина Беларуси Сергея Карпушкина по подозрению в обходе санкций против российского бизнесмена Сергея Курченко.

«46-летний Сергей Карпушкин арестован и обвинен по федеральному уголовному делу за участие в схеме нарушения санкций США против олигарха Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний путем покупки материалов для производства стали на сумму более 150 миллионов долларов», - сказано в сообщении на сайте Минюста США.

Профиль Карпушкина в социально сети LinkedIn сообщает, что он «специалист по развитию бизнеса в компании BEL-KAP-STEEL. На сайте компании указано, что она была основана в 1998 году в Майами, как совместное предприятие венско-австрийской компании Pisec Group GmbH, и Белорусского металлургического завода (БМЗ) для поставок продукции в страны Северной и Южной Америки. «С тех пор BKS стала предпочтительным поставщиком для некоторых ключевых американских компаний, преимущественно работающих в нефтегазовой, автомобильной и аэрокосмической отраслях, - сказано на сайте BEL-KAP-STEEL. - BKS также учредила две собственные дочерние компании в Польше и Литве, чтобы облегчить торговлю в Восточной Европе».

Арест Карпушкина – второе задержание по этому делу. 14 апреля по аналогичным обвинениям был арестован предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний Джон К. Унсалан из Орландо.