Домовладельцу на заметку: семь задач, которые нужно выполнить до начала лета

Осмотрите деревья

Плодовым деревьям уделяют внимание каждую весну, но про «обычные» деревья, которые растут на участке или рядом с ним, часто забывают. А ведь старые ветки имеют свойство отламываться и падать. Даже слабое дерево А в ненастную погоду может упасть даже дерево, от которого вы этого никак не ожидали. Если на вашем участке и в его окрестностях растет много деревьев, стоит пригласить весной к вам в гости арбориста.

Очистите желоба и вентиляцию

Водосточные желоба со временем заполняются всевозможной грязью, что препятствует движению дождевой воды. Как правило, весна является сухим сезоном и лучшим временем для осмотра и очистки водосточных желобов до прихода летних дождей.

В вентиляционных отверстиях скапливается пыль и другая грязь, что препятствует движению воздуха. Очистите эти отверстия от скопившейся там грязи, и воздух будет двигаться лучше.

Красьте и лакируйте

Забор, покрытый лаком, или фасад с новым слоем краски придадут дому новый облик. Делать это имеет смысл весной, так как летняя погода может быть очень изменчивой. Сильные ливни и высокие температуры также не облегчают эту работу.

Проверьте кондиционер

До прихода сильной жары вызовите мастера, который проверит кондиционер и при необходимости проведет техническое обслуживание. Не нужно создавать ситуацию, когда в комнате жарко, а от висящего на стене устройства нет толку.

Очистите фасад

Когда вы в последний раз чистили фасад своего дома? Он также нуждается в заботливых руках. Не пренебрегайте фасадом и отмойте его дочиста.

Загляните на террасу

Летом очень приятно проводить время на террасе, но сначала нужно убедиться, что это безопасно. Гнилые или ослабленные доски могут стать причиной опасности. Также оцените, нуждаются ли доски в новом слое лака или краски.

Удобряйте растения