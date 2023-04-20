При пожаре в Ласнамяэ пострадал человек и погибла собака

В среду вечером в таллиннском районе Ласнамяэ загорелась квартира, пострадал жилец и погибла одна из его двух собак, в больницу на осмотр доставили семерых жильцов дома.
В 22:21 в Центр тревоги поступило сообщение, что в подъезде восьмиэтажного дома на улице Раадику в Ласнамяэ сработал дымовой датчик и виден дым, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Прибывшие на место спасатели выявили возгорание в квартире первого этажа, эвакуировали жильца и передали его скорой помощи. К 22:37 пожар локализовали, в ходе работ по его тушению из квартиры вынесли двух собак, одной из которых удалось спасти жизнь, но вторая погибла.
Спасатели проверили все квартиры подъезда, все в больницу на осмотр доставили семерых человек. Очаг пожара был расположен в прихожей и ванной комнате квартиры. Причины пожара выясняются.
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