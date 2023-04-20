При пожаре в Ласнамяэ пострадал человек и погибла собака

В 22:21 в Центр тревоги поступило сообщение, что в подъезде восьмиэтажного дома на улице Раадику в Ласнамяэ сработал дымовой датчик и виден дым, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Прибывшие на место спасатели выявили возгорание в квартире первого этажа, эвакуировали жильца и передали его скорой помощи. К 22:37 пожар локализовали, в ходе работ по его тушению из квартиры вынесли двух собак, одной из которых удалось спасти жизнь, но вторая погибла.