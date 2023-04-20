Более 80 человек погибли в Йемене в давке при раздаче гуманитарной помощи

В давке, которая возникла в городе Сана во время благотворительного мероприятия, погибли не менее 85 человек, а более 320 получили ранения. Об этом сообщают западные информационные агентства утром 20 апреля. По данным Sky News Arabia, погибли 90 человек.

«Информационное агентство хуситов процитировало чиновника хуситов, заявившего, что инцидент произошел из-за давки граждан во время случайной раздачи денежных сумм некоторыми торговцами, отметив, что мертвые и раненые были доставлены в больницы, а двое торговцев ответственные за это дело были арестованы», - уточняет Sky News Arabia.

Shocking images of the stampede that killed 78 people in #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/OrfFNP0AUy — Sami AL-ANSI سـامي العنسي (@SamiALANSI) April 20, 2023

По данным Reuters ажиотаж был вызван тем, что в на благотворительном мероприятии в честь последних священного в исламе месяца Рамадан пришедшим раздавали по девять долларов. Собравшихся было настолько много, что местные власти стали стрелять в воздух в попытках контролировать толпу. Одна из пуль попала в электрический кабель, взрыв которого спровоцировал панику и жертвы в давке.