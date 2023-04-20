Трагедия произошла в столице Йемена, когда власти попытались с помощью стрельбы в воздух успокоить толпу местных жителей, собравшихся на раздачу гуманитарной помощи.
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Более 80 человек погибли в Йемене в давке при раздаче гуманитарной помощи
В давке, которая возникла в городе Сана во время благотворительного мероприятия, погибли не менее 85 человек, а более 320 получили ранения. Об этом сообщают западные информационные агентства утром 20 апреля. По данным Sky News Arabia, погибли 90 человек.
«Информационное агентство хуситов процитировало чиновника хуситов, заявившего, что инцидент произошел из-за давки граждан во время случайной раздачи денежных сумм некоторыми торговцами, отметив, что мертвые и раненые были доставлены в больницы, а двое торговцев ответственные за это дело были арестованы», - уточняет Sky News Arabia.
Shocking images of the stampede that killed 78 people in #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/OrfFNP0AUy— Sami AL-ANSI سـامي العنسي (@SamiALANSI) April 20, 2023
По данным Reuters ажиотаж был вызван тем, что в на благотворительном мероприятии в честь последних священного в исламе месяца Рамадан пришедшим раздавали по девять долларов. Собравшихся было настолько много, что местные власти стали стрелять в воздух в попытках контролировать толпу. Одна из пуль попала в электрический кабель, взрыв которого спровоцировал панику и жертвы в давке.
Гуманитарная ситуация в Йемен является крайне тяжелой в том числе из-за гражданской войны, которая разгорелась в 2014 году. По данным ООН около 80% населения страны остро нуждаются в гуманитарной помощи. После трагедии по данным СМИ местные власти пообещали выплатить около 2000 долларов семье каждого погибшего и около 400 долларов раненым.