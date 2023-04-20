Манипуляции биржевыми ценами на электроэнергию: задержаны восемь человек

По данным Bloomberg, восемь работников торгующей электроэнергией компании арестованы по подозрению в манипулировании биржевыми ценами на электроэнергию.

Среди задержанных есть как руководители компании, так и работники.

По данным полиции, задержанные подозреваются в получении прибыли в сотни миллионов датских крон путем манипулирования ценами.

«У нас есть серьезное подозрение, что эти работники получали незаконный доход путем манипулирования ценами», - заявила датская полиция.

О какой именно бирже электроэнергии идет речь, Bloomberg не упоминает, называя ее «Северной биржей электроэнергии». В Дании к таким относятся, например, Nord Pool и EPEX Spot. На самом деле не имеет значения, на какой платформе орудовали подозреваемые, поскольку цена на электроэнергию рассчитывается на всех биржах. Другими словами, даже если арестованные не орудовали в системе Nord Pool, последствия их действий все равно достигали цен, отображаемых в Nord Pool.

Всего неделю назад датский производитель электроэнергии был обвинен в торговле на бирже на основе инсайдерской информации.