Манипуляции биржевыми ценами на электроэнергию: задержаны восемь человек

Датская полиция объявила об аресте восьмерых человек, которых подозревают в манипулировании ценами на рынке электроэнергии и получении крупной прибыли.
По данным Bloomberg, восемь работников торгующей электроэнергией компании арестованы по подозрению в манипулировании биржевыми ценами на электроэнергию.
Среди задержанных есть как руководители компании, так и работники.
По данным полиции, задержанные подозреваются в получении прибыли в сотни миллионов датских крон путем манипулирования ценами.
«У нас есть серьезное подозрение, что эти работники получали незаконный доход путем манипулирования ценами», - заявила датская полиция.
О какой именно бирже электроэнергии идет речь, Bloomberg не упоминает, называя ее «Северной биржей электроэнергии». В Дании к таким относятся, например, Nord Pool и EPEX Spot. На самом деле не имеет значения, на какой платформе орудовали подозреваемые, поскольку цена на электроэнергию рассчитывается на всех биржах. Другими словами, даже если арестованные не орудовали в системе Nord Pool, последствия их действий все равно достигали цен, отображаемых в Nord Pool.
Всего неделю назад датский производитель электроэнергии был обвинен в торговле на бирже на основе инсайдерской информации.
Пока неизвестно, что это за компания. Однако такие датские энергетические компании, как Energi Danmark, Norlys Energy Trading, InCommodities, Danske Commodities, Aros Commodities, MFT Energy и Nitor Energy, поспешили опровергнуть свою причастность к инциденту, сообщает издание montelnews.