Вспомним: когда и каким образом эстонские премьер-министры попадались на лжи?

Однако уличть человека во лжи не всегда просто - в большинстве случаев то, что кажется откровенной ложью, может оказаться хорошо скрытой полуправдой или плохо сформулированной правдой. У каждого лидера для этого своя тактика, и эстонские премьер-министры тоже со временем выработали свой стиль и умение доносить неприятные сообщения.

Почти сразу после выборов в Рийгикогу 1992 года премьер-министр Март Лаар подвергся резкой критике как со стороны оппозиции, так и со стороны СМИ. Все потому что первое конституционное правительство после восстановления независимости сделало то, о чем прямо не говорилось во время избирательной кампании. Для значительной части народа это стало неожиданностью, а опоненты просто сочли это подозрительным. Болезненными темами были сделка с оружием в Израиле и продажа принадлежащих Банку Эстонии рублей, подробности которой не смогли раскрыть сразу.