Вспомним: когда и каким образом эстонские премьер-министры попадались на лжи?

Все лидеры знают, что если ошибутся - потеряют доверие и авторитет. Однако правда не всегда может быть приятной, поэтому вместо того, чтобы сказать прямо, зачастую они стараются говорить обобщенно и бессодержательно.
Однако уличть человека во лжи не всегда просто - в большинстве случаев то, что кажется откровенной ложью, может оказаться хорошо скрытой полуправдой или плохо сформулированной правдой. У каждого лидера для этого своя тактика, и эстонские премьер-министры тоже со временем выработали свой стиль и умение доносить неприятные сообщения.