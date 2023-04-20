ДО И ПОСЛЕ ⟩ Интерьер мини-дома стал неузнаваем, а его арендная стоимость значительно возросла

В телешоу на Kanal 2 «Kodud rahaks» ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо приходят на помощь владельцам квартир, которые хотят достойно сдать в аренду свою недвижимость. Поиск самых изобретательных и экономически эффективных приемов – ключ к превращению устаревшего жилья в уютные гнездышки.
Собственники мини-дома Катрин и Рейго Хансумяэ нуждались в хороших советах, чтобы превратить его в действительно хорошее место для летнего краткосрочного отдыха.
Две недели, отведенные Катрин и Рейго на работу, пролетели очень быстро, потому что им нужно было обустроить новую душевую, а также полностью обставить весь дом. Катрин впервые в жизни взяла в руки аккумуляторную дрель и попробовала работать лобзиком, но благодаря настойчивости кухонная мебель, диван и полки были готовы.
Дом нашел свое окончательное место во дворе семьи Хансумяэ, где так успокоительно и приятно журчала река, отвлекая от тяжелых мыслей. Предложенная первоначально цена значительно выросла, и первый в истории шоу дом был готов помогать своим хозяевам зарабатывать.
Смотрите в галерее, каким был мини-домик до ремонта и как он выглядит после.