Прощай, Бабай! Умер духовный отец движения хиппи в советской Эстонии

«Наш любимый друг, таллиннский хиппи первого поколения, странник и искатель, ведущий деятель советских хиппи Ааре Лойт, он же Бабай, покинул Землю. Хотя он уже много лет назад объявил, что в наши дни , чтобы путешествовать, вообще не нужно передвигать свое тело, вполне возможно, что сейчас он наслаждается большим путешествием, межгалактическим путешествием без бремени какого-либо человеческого тела», - написал в соцсетях член съемочной группы фильма «Nõukogude lillelapsed» («Советские дети-цветы»).

Полвека назад Лойт бежал от повседневной действительности Советского Союза, совершая длительные путешествия в пределах СССР по Средней Азии и Дальнему Востоку, чтобы найти духовный приют и связь с природой.

Всего он, голосуя, два с половиной раза объехал вокруг света - разумеется, все в границах СССР. «Он был центральной фигурой таллиннской хиппи-сцены и, безусловно, одним из ключевых людей, вдохновивших нас на создание этого фильма», - сказал создатель фильма.