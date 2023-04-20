Euribor продолжает рост: прогнозируемый на лето пик уже превышен

Шестимесячный Euribor, который связан с многими жилищными и коммерческими кредитами, сегодня достиг 3,562%. Последний раз он превышал данный показатель в 2008 году, когда достигал пика в 5,4%, пишет dv.ee.
Еще осенью прошлого года эксперты прогнозировали, что пик Euribor наступит летом и составит 3,5%, однако эта отметка была пройдена еще в апреле.
12-месячный Euribor сегодня составляет 3,793%, трехмесячный – 3,2%, а одномесячный – 2,968%. Банк Эстонии ожидает, что пик будет достигнут осенью этого года.
Следующее возможное повышение процентной ставки от Европейского центрального банка ожидается в мае.
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