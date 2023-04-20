СМИ: Евросоюз больше не будет вводить новые санкции против России

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», — цитирует британское издание слова своего анонимного собеседника в руководстве ЕС, который знаком с проработкой санкционного давления на РФ.

Новые санкционные решения ЕС по России будут направлены на ужесточение уже действующих ограничений. Власти ЕС намерен «закрыть лазейки» для обхода введенных ранее ограничительных мер. Кроме того, Евросоюз собирается расширять персональный список санкций против людей и организаций, уточняет FT.

Собеседник издания отметил, что несмотря на требования некоторых стран ввести запрет на экспорт российского ядерного топлива, ограничения против еще незатронутых секторов экономики РФ, вероятно, введены не будут. В том числе это связано с тем, что от введения подобных мер пострадают другие члены ЕС. Утверждается, что против санкций в отношении «Росатома», которые поддерживает Германия, выступили Франция, Венгрия и другие государства.

В субботу через Хельсинки провозили российское ядерное топливо



Страны, которые выступают за введение ограничений в сфере сотрудничества с РФ по атомнйо энергетике, вероятно, инициируют собственные санкции против «Росатома» и российских чиновников, которые принимали решения по захвату Запорожской АЭС и включению ее в энергосистему РФ. Кроме того возможно расширение санкций в отношении лиц, причастных к похищению украинских детей.



В марте преступления РФ против несовершеннолетних украинцев стали основанием для выдачи Международный уголовным судом в Гааге (МУС) ордеров на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при нем Марии Львовой-Беловой.

Сколько лет тюрьмы грозит Путину в Гааге. Интервью с экспертом, связанным с МУС, о деталях выдачи ордера на арест президента России



11-й пакет европейских санкций будет обсуждаться в пятницу, 21 апреля. Введенные ранее санкции отправили в черные списки около полутора тысяч человек и более двадцати российских организаций, заморожены более €21 млрд активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, введен запрет на импорт нефти и экспорт технологий.