Колонка Postimees ⟩ Кая Каллас получает желтую карточку

Сложнее дело обстоит в ситуации, когда граница между ложью и правдой очерчена нечетко. Один твердо убежден что премьер-министр соврала, другой говорит, что обстоятельства, сделавшие сказанное ложью, вскрылись позже. И вообще замалчивание как бы не является ложью.

В недавней предвыборной кампании много говорилось о том, куда следует направить деньги, но при этом стояла гробовая тишина, когда спрашивали, откуда брать деньги. Когда вопрос повторяли еще раз, то отвечали, что деньги будут поступать благодаря экономическому росту, или обещали брать в долг. Социал-демократы были единственными, кто обещал повышение налогов, которое сейчас реализуется в более жесткой форме, чем предполагалось.

Отдельного упоминания заслуживает Андрес Сутть, отвечавший за составление финансово-экономической главы предвыборной кампании Партии реформ. По его мнению, во время предвыборной кампании было основание предполагать, что обещание можно будет исполнить за счет «повышения потенциала роста экономики», и только последний прогноз Министерства финансов поставил участников коалиционных переговоров перед фактом, что этого недостаточно.