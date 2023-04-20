Колонка Postimees ⟩ Кая Каллас получает желтую карточку

Публичная ложь, особенно если она исходит из уст влиятельного общественного деятеля, является грубой ошибкой и сурово наказывается. В демократической стране карьера политиков, пойманных на вранье, быстро заканчивается.
Сложнее дело обстоит в ситуации, когда граница между ложью и правдой очерчена нечетко. Один твердо убежден что премьер-министр соврала, другой говорит, что обстоятельства, сделавшие сказанное ложью, вскрылись позже. И вообще замалчивание как бы не является ложью.
В недавней предвыборной кампании много говорилось о том, куда следует направить деньги, но при этом стояла гробовая тишина, когда спрашивали, откуда брать деньги. Когда вопрос повторяли еще раз, то отвечали, что деньги будут поступать благодаря экономическому росту, или обещали брать в долг. Социал-демократы были единственными, кто обещал повышение налогов, которое сейчас реализуется в более жесткой форме, чем предполагалось.
Отдельного упоминания заслуживает Андрес Сутть, отвечавший за составление финансово-экономической главы предвыборной кампании Партии реформ. По его мнению, во время предвыборной кампании было основание предполагать, что обещание можно будет исполнить за счет «повышения потенциала роста экономики», и только последний прогноз Министерства финансов поставил участников коалиционных переговоров перед фактом, что этого недостаточно.
Звучит странно, но то, как каждый относится к словам Суття и других реформистов, – это, прежде всего, вопрос веры. Однако теперь Партия реформ должна понять, что большинство критически настроенных избирателей, которые не считают, что деньги берутся просто из воздуха, относятся к заявления до и после выборов как к лицемерию. Неудивительно, что сейчас поддержка правящей в правительстве партии снижается.
Вероятно, это еще не красная, а желтая карточка, если выражаться футбольными понятиями, но ее необходимо дать за подрыв доверия.
Определить ложь премьер-министров очень трудно. Журналист Postimees Аймар Алтосаар пишет в сегодняшней газете, бросая взгляд на предыдущие правительства Эстонии, что то, что на первый взгляд кажется чистой ложью, обычно является либо хорошо скрытой полуправдой, либо плохо сформулированной правдой.
Но падение уровня доверия в обществе в таких случаях все равно ощущается, и Кая Каллас в этом смысле не отличается от предыдущих премьер-министров. Можно ли в какой степени вернуть доверие, пока рано говорить.
Следует задаться вопросом, каков урок несостоявшихся налоговых дебатов в предвыборной кампании 2023 года для эстонского общества и политиков? Наша незрелость особенно бросается в глаза рядом с Финляндией, где тоже были выборы и где такое игнорирование проблемы было невозможно.
Желтая карточка Кая Каллас на самом деле является предупреждением для всех эстонских политиков, а не только для Партии реформ. Другие тоже не были более искренними в своих заявлениях. Красную карточку за настоящую ложь следует давать, если правительство продолжает игнорировать плохое состояние государственных финансов.