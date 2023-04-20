Глава Haas: продолжить сотрудничество с россиянами было бы самоубийством

Мазепин-младший дебютировал в рядах Haas в 2021 году, а фирма его отца стала крупным спонсором команды. Так продолжалось вплоть до начала 2022 года, когда началось российское вторжение в Украину.

«Если бы мы их оставили, это стало бы самоубийством, - признал в книге австриец. – Медиа, болельщики и FIA (Международная федерация автоспорта – ред.) распяли бы нас».

Штайнер рассказал, что прекращение сотрудничества не было простым, но это было необходимо сделать ради выживания команды.

«Мы были в ситуации, когда другие спонсоры отказались бы от Haas, если бы мы не начали немедленно действовать. Если бы мы ждали дольше, у нас не осталось бы ни одного спонсора», - объяснил он свой поступок.

Он также раскритиковал FIA, которая, по его словам, не стала абсолютной поддержкой.