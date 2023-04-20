Традиционный забег Rabajooks пройдет в это воскресенье

В воскресенье, 23 апреля, на тропах болота Харку уже в 97-й раз состоится народный забег Rabajooks. Традиционное ныммеское мероприятие для всей семьи проводится дважды в год: весной и осенью и является бесплатным для всех участников.
Старт мероприятию будет дан в 11 утра в Пяэскюла на Заркуской тропе здоровья, недалеко от перекрестка улиц Сувила и Калда.
На маршрут будут выпускать каждые пять минут до 12.00. Виниш закрывается в 13.00. Протяженность маршрута составляет 6,3 км.
Поскольку возможности парковки ограничены, участников просят прибывать на место пешком, на велосипеде или общественным транспортом. Для велосипедистов имеется велопарковка, но о замке каждый должен позаботиться лично. Автомобили нельзя будет парковать на стартовой и финишной зоне забега. Их рекомендуется оставлять на отрезке улицы Калда междубульваром Кадака и улицей Ыйтсе, а также на парковке возле улиц Тихнику и Тяхеторни. Организаторы настоятельно просят не ставить машины на газоне и в лесу.
Подробная информация на сайте мероприятия: www.rabajooks.ee.