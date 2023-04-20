Традиционный забег Rabajooks пройдет в это воскресенье

Старт мероприятию будет дан в 11 утра в Пяэскюла на Заркуской тропе здоровья, недалеко от перекрестка улиц Сувила и Калда.

Поскольку возможности парковки ограничены, участников просят прибывать на место пешком, на велосипеде или общественным транспортом. Для велосипедистов имеется велопарковка, но о замке каждый должен позаботиться лично. Автомобили нельзя будет парковать на стартовой и финишной зоне забега. Их рекомендуется оставлять на отрезке улицы Калда междубульваром Кадака и улицей Ыйтсе, а также на парковке возле улиц Тихнику и Тяхеторни. Организаторы настоятельно просят не ставить машины на газоне и в лесу.