Беспилотник упал на территории аэродрома Пскова

Ближайший к Эстонии областной центр РФ присоединился к списку российских городов, где падают беспилотные летательные аппараты. Rus.Postimees рассказывает, что известно на данный момент и напоминает о предыдущем инциденте на военном аэродроме под Псковом.
О падении беспилотного летательного аппарата на территории аэропорта Пскова, где базируется авиация 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, российским государственным информационным агентствам сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
«Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Кром" Управления Росгвардии по Псковской области обследовали квадрокоптер на наличие взрывоопасных предметов. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник российских госмедиа.
Это первый подтвержденный случай падения беспилотника на этом объекте недалеко от Эстонии, который использует российская военная авиация. Именно с этого аэродрома взлетали военно-транспортные самолеты с участниками штурма аэропорта «Гостомель» в марте 2022 года.
Источники издания Baza утверждают, что беспилотник был обнаружен на стоянке самолетов. В момент прилета дрона, его никто не заметил. Аппарат случайно нашли уборщики. Только после изучения записей камер наблюдения аэропорта выяснилось, что коптер вел видеосъемку над аэропортом еще во вторник 18 апреля.
«Сейчас БПЛА отправлен на экспертизу - есть вероятность, что на нём остались следы ДНК запускавшего. После этого с камеры беспилотника будут извлекать видеозаписи», - уточняет Baza.
Аэропорт в районе Пскова «Кресты» был основан в 1940-е годы. Изначально он использовался только для военных целей. С июля 1941, во время гитлеровской оккупации аэродром активно использовался Люфтваффе как тыловой аэродром снабжения немецко-фашистских войск. На данный момент объект является аэродромом совместного базирования военной и гражданской авиации.
31 октября 2022 года на другом военном объекте в Псковской области военно-воздушной базе ВС РФ «Веретье» в Островском районе недалеко от границы с Латвией были уничтожены два ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28.
«Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации - они находились на ремонте», – сообщили осенью в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.
О причинах взрывов в ГУР не сообщали, но в результате взрывов обломки фюзеляжей отбросило на 200 метров. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Источники издания «Север.Реалии» тогда сообщали, что взрывы были организованы диверсантами.
«В моторных отсеках двух вертолетов произошли два взрыва, работали диверсанты […]. Кто-то проник на территорию части, сделал закладку какого-то вещества в двигательные отсеки двух вертолетов и произвел подрыв. Даже возгорания не было, взрывы были непосредственно внутри моторных отсеков», - рассказывал собеседник издания знакомый с деталями диверсии.
К ликвидации последствий инцидента не привлекали МЧС и соответствующие службы, «чтобы не наводить панику», уточнял источник «Север.Реалии».
В Интернете после уничтожения вертолетов под Псковом была опубликована запись, на которой предположительно записана работа диверсантов.
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В начале марта 2023 года аналогичный найденному в аэропорту Пскова беспилотник смог повредить российский военный самолет разведки на авиабазе в Беларуси, о чем Rus.Postimees говорил с авиационным экспертом.
10 апреля стало известно, что аэропорт петербургский аэропорт «Пулково» готовят к атаке дронов, после того, как в марте небо над Санкт-Петербургом экстренно закрывалось для полетов гражданской авиации. Над городом кружили истребители, военные назвали переполох «учениями». Источники Rus.Postimees сообщали, что тревога не была учебной и «прилет на самом деле был».
Сообщения об атаках беспилотников в самых разных регионах РФ приходят регулярно после повреждения стратегических бомбардировщиков неизвестными БПЛА на аэродроме в городе Энгельс в Саратовской области осенью прошлого года. После этого на крышах здания в Москвы были установлены армейские системы ПВО, а удары дронов начались в Подмосковье.
Развязанная Владимиром Путиным война России с Украиной, продолжается уже 421 день.