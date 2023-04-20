Дефицит риса обещает стать рекордным за последние 20 лет

Производство риса сокращается по всему миру – от Китая до США и Европейского союза. Это приведет к росту цен по всему миру, особенно пострадают жители Азиатско-Тихоокеанского региона, где потребляется 90% риса в мире, пишет dv.ee со ссылкой на CNBC.