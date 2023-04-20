Дефицит риса обещает стать рекордным за последние 20 лет

Производство риса сокращается по всему миру – от Китая до США и Европейского союза. Это приведет к росту цен по всему миру, особенно пострадают жители Азиатско-Тихоокеанского региона, где потребляется 90% риса в мире, пишет dv.ee со ссылкой на CNBC.
По данным Fitch Solutions, производство риса в 2023 году столкнется с самым большим дефицитом за два десятилетия.
Дефицит вызван продолжающейся войной в Украине, а также плохой погодой в странах-производителях риса, таких как Китай и Пакистан.
Кроме того, во второй половине прошлого года участки сельскохозяйственных угодий в Китае, крупнейшем в мире производителе риса, пострадали от проливных летних муссонных дождей и наводнений.