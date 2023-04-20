На ралли Рапла зарегистрировалось более 50 экипажей

Чемпионат Эстонии по авторалли Terminal Oil продолжится ралли Рапла, которое пройдет 5 и 6 мая. Для большинства классов эта гонка, третий год подряд входящая в расписание чемпионата Эстонии станет третьим его этапом. Лишь пилоты EMV Lada и EMV9 (грузовики) набирали очки только на одном этапе, кроме того, ралли Рапла станет вторым этапом и в командном зачете (EMV10). В третий раз в этом сезоне за драгоценные секунды и минуты будут биться и участники эстонской юниорской челлендж-серии.
Если в 2021 году на ралли Рапла стартовали 72 гоночные пары, то в прошлом году их было уже 82. Регистрация на ралли этого года началась 7 апреля, и уже зарегистрировалось более 60 гоночных экипажей. Регистрация заканчивается поздно вечером 24 апреля.
«По сравнению с предыдущими годами, когда действовали ограничения из-за COVID, сегодня ситуация лучше, - сказал Кайдо Вилу, директор ралли Рапла. - На данный момент мы завершили большую часть подготовительных работ, осталось лишь несколько мелочей. Опыт, полученный в предыдущие разы, нам очень помог. В плане испытательных участков планируются как новые, так и старые. Центр обслуживания соревнований, как и в прошлом году, находится в Рапла, возле Таллиннского шоссе, а подиум открытия и финала – рядом с Рапласким культурным центром. Надеемся, что на старте будет более 100 автомобилей. Среди всех соревнующихся будет разыгран прицеп и несколько специальных призов. Мы снова хотим провести классное ралли, с большим числом участников, зрителей ну и, конечно, хочется, чтобы погода не подвела!»
В течение двух раллийных дней гонщиков ожидают 12 спецучастков. Общая дистанция третьего этапа составляет 335,7 км, из которых спецучастки занимают 103,96 км.
Регистрация и подробная информация о ралли Рапла находится здесь.