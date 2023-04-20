На ралли Рапла зарегистрировалось более 50 экипажей

Если в 2021 году на ралли Рапла стартовали 72 гоночные пары, то в прошлом году их было уже 82. Регистрация на ралли этого года началась 7 апреля, и уже зарегистрировалось более 60 гоночных экипажей. Регистрация заканчивается поздно вечером 24 апреля.

«По сравнению с предыдущими годами, когда действовали ограничения из-за COVID, сегодня ситуация лучше, - сказал Кайдо Вилу, директор ралли Рапла. - На данный момент мы завершили большую часть подготовительных работ, осталось лишь несколько мелочей. Опыт, полученный в предыдущие разы, нам очень помог. В плане испытательных участков планируются как новые, так и старые. Центр обслуживания соревнований, как и в прошлом году, находится в Рапла, возле Таллиннского шоссе, а подиум открытия и финала – рядом с Рапласким культурным центром. Надеемся, что на старте будет более 100 автомобилей. Среди всех соревнующихся будет разыгран прицеп и несколько специальных призов. Мы снова хотим провести классное ралли, с большим числом участников, зрителей ну и, конечно, хочется, чтобы погода не подвела!»