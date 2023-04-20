Вессо прошла в четвертьфинал ЧЕ по борьбе, у нас есть шанс на медаль!

В весовой категории -62 кг Вессо в 1/8 финала встретилась с представительницей Азербайджана Биргул Солтановой, которая является чемпионкой Европы среди юниоров 2022 года и серебряной медалисткой чемпионата Европы в группе U23. Однако Вессо одержала уверенную победу: 7:1.

В четвертьфинале соперницей Вессо стала шведка Йоханна Линдборг. Однако нашей спортсменке пришлось признать болезненное поражение (1:3) и надеяться на то, что Линдборг пройдет в финал, а у Виктории, таким образом, появится возможность продолжить в утешительном круге и бороться за бронзовую медаль.