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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Студия Postimees: как повышение НСО отразится на ценах?

13:00 экономист Тыну Мертсина
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Как изменятся цены на хлеб? Если на 2% подорожает мука, соль, дрожжи, доставка и прочее, то конечная стоимость продукта вырастет гораздо больше? Инфляция снова ускорится? 

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите включение из студии в 13:00!

  • Возможен ли рост экономики на фоне запланированных налоговых изменений?
  • Что будет с ценами на товары и услуги при росте НСО?
  • Есть ли другие варианты для покрытия растущих расходов на пенсии, пособия, зарплаты спасателей и учителей?
  • Как экономике Эстонии всё это потянуть?
  • Насколько повышение налогов повлияет на инфляцию?
  • Сейчас инфляция, как заявляют политики, уже под контролем?
  • Медицину и образование ждут еще более сложные времена?
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