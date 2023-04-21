Как изменятся цены на хлеб? Если на 2% подорожает мука, соль, дрожжи, доставка и прочее, то конечная стоимость продукта вырастет гораздо больше? Инфляция снова ускорится?
ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Студия Postimees: как повышение НСО отразится на ценах?
13:00 экономист Тыну Мертсина
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Смотрите включение из студии в 13:00!
- Возможен ли рост экономики на фоне запланированных налоговых изменений?
- Что будет с ценами на товары и услуги при росте НСО?
- Есть ли другие варианты для покрытия растущих расходов на пенсии, пособия, зарплаты спасателей и учителей?
- Как экономике Эстонии всё это потянуть?
- Насколько повышение налогов повлияет на инфляцию?
- Сейчас инфляция, как заявляют политики, уже под контролем?
- Медицину и образование ждут еще более сложные времена?
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