Производителям энергии были розданы миллионы евро

Согласно данным Elering, в прошлом месяце было выплачено почти 6 миллионов евро субсидий на возобновляемые источники энергии и чуть более 267 800 евро субсидий на эффективную когенерацию.

Компания Elering предоставила субсидии на биогаз в размере чуть более 6 800 евро, субсидии на биомассу - почти 2 миллиона евро, субсидии на ветер - более 2,3 миллиона евро, субсидии на гидроэнергетику - почти 24 500 евро и субсидии на солнечную энергию - почти 1,7 миллиона евро.

За первые три месяца этого года компания Elering выплатила в общей сложности более 16,5 млн евро субсидий на возобновляемые источники энергии и эффективную когенерацию. В 2022 году было выплачено субсидий на общую сумму 90 млн евро.

При управлении субсидиями на возобновляемую энергию Elering выступает в качестве платежного агентства, собирая плату за возобновляемую энергию с потребителей через сетевые компании и выплачивая ее в качестве субсидии электростанциям, производящим электроэнергию из возобновляемых источников.