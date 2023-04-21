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5G в Эстонии: когда ждать в каждом доме

, журналист
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Сельским жителям в некоторых местах еще приходится запасаться терпением при ведении дел в интернете, который работает со скоростью улитки.
Сельским жителям в некоторых местах еще приходится запасаться терпением при ведении дел в интернете, который работает со скоростью улитки. Фото: Коллаж Матти Кямяря

Сверхбыстрый интернет в Эстонии будет у всех: в городах, на пляжах, дорогах и в деревнях, но не у границ с Россией. Власти и бизнес приступают к важному этапу развертывания сетей 5G в стране. Rus.Postimees рассказывает, что вообще скрывается за магическим сочетанием символов 5G, где именно можно будет забыть про зависание интернета и как операторы мобильной связи Эстонии подгоняют друг друга.

Десятого мая в Эстонии стартует аукцион, на котором операторы сотовой связи будут бороться за получение частот 5G в диапазоне 24,7–27,1 ГГц. Отбор на конкурс прошли все три компании, предоставляющие телеком-услуги на территории страны: Tele2, Telia и Elisa. Стартовая цена аукциона составит 800 тысяч евро за одну лицензию, всего будет выставлено шесть частотных блоков. При этом делиться они будут, по сути, поровну: каждый участник конкурса сможет выиграть не более двух частотных блоков.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) планирует выдать новые лицензии на 5G уже в мае, буквально сразу после аукциона.

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