5G в Эстонии: когда ждать в каждом доме

Сверхбыстрый интернет в Эстонии будет у всех: в городах, на пляжах, дорогах и в деревнях, но не у границ с Россией. Власти и бизнес приступают к важному этапу развертывания сетей 5G в стране. Rus.Postimees рассказывает, что вообще скрывается за магическим сочетанием символов 5G, где именно можно будет забыть про зависание интернета и как операторы мобильной связи Эстонии подгоняют друг друга.