5G в Эстонии: когда ждать в каждом доме

Сверхбыстрый интернет в Эстонии будет у всех: в городах, на пляжах, дорогах и в деревнях, но не у границ с Россией. Власти и бизнес приступают к важному этапу развертывания сетей 5G в стране. Rus.Postimees рассказывает, что вообще скрывается за магическим сочетанием символов 5G, где именно можно будет забыть про зависание интернета и как операторы мобильной связи Эстонии подгоняют друг друга.
Десятого мая в Эстонии стартует аукцион, на котором операторы сотовой связи будут бороться за получение частот 5G в диапазоне 24,7–27,1 ГГц. Отбор на конкурс прошли все три компании, предоставляющие телеком-услуги на территории страны: Tele2, Telia и Elisa. Стартовая цена аукциона составит 800 тысяч евро за одну лицензию, всего будет выставлено шесть частотных блоков. При этом делиться они будут, по сути, поровну: каждый участник конкурса сможет выиграть не более двух частотных блоков.
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