Мир в ожидании гибридного солнечного затмения. Что это такое?

В четверг жители южного полушария смогут наблюдать полное солнечное затмение - явление, которое случается всего несколько раз в столетие.

Отличие от предыдущих заключается в том, что ожидаемое затмение - гибридное, которое является еще более редким.

Его назвали Затмение Нингалу - в честь внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО побережья Нунгалу на западе Австралии.

Какие бывают виды затмений и чем гибридное отличается от остальных?

Графика Фото: BBC

Солнечные затмения происходят, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. То, как именно они выстроились, а также искривления поверхности Земли, и определяют будет ли затмение полным или частичным - по мере того, как тень от Луны перемещается по земному шару.

Гибридное солнечное затмение представляет собой комбинацию полного и частичного, когда диск Луны полностью закрывает Солнце и вокруг темного круга видна лишь внешняя солнечная окантовка. Такое явление также называют кольцеобразным затмением.

Смотреть на это явление, как и на любые другие виды затмений следует только в специальных очках, предупреждают специалисты НАСА.

Во время кольцеобразного солнечного затмения Луна находится на максимальном удалении от Земли, поэтому кажется меньше Солнца и не закрывает его полностью.

В ходе затмения, которое ожидается в четверг, положение Луны поменяется дважды - с кольцевого на полное и обратно.

Графика Фото: BBC