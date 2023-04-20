Как в боевике ⟩ Объявленный в розыск пытался скрыться, попал в аварию и травмировал полицейского

Мужчина, имя которого нельзя афишировать в интересах полицейского расследования, известен правоохранительным органам: на его счету несколько краж. За них он был приговорен к тюремному заключению, но он уклонялся от отбытия наказания. Именно поэтому полицейские Идаской префектуры отправились проверять его дом.

То, что произошло дальше, вполне могло бы произойти в боевике. Разыскиваемый прибыл домой в тот же момент, когда там были полицейские. Заметив их, он тут же решил скрыться. Однако одному полицейскому удалось открыть пассажирскую дверь автомобиля и запрыгнуть в машину. Разыскиваемый поехал, полиция преследовала его, но поездка длилась недолго. Автомобиль Lexus GS300 вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся на бок.