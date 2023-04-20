В субботу в 21.08 в поселке Ракке в волости Вяйке-Маарья объявленный в розыск пытался скрыться от полиции и попал в ДТП. На пассажирском сиденье автомобиля в момент аварии был сотрудник полиции, который успел запрыгнуть в машину до того, как разыскиваемый нажал на газ.
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Как в боевике ⟩ Объявленный в розыск пытался скрыться, попал в аварию и травмировал полицейского
Мужчина, имя которого нельзя афишировать в интересах полицейского расследования, известен правоохранительным органам: на его счету несколько краж. За них он был приговорен к тюремному заключению, но он уклонялся от отбытия наказания. Именно поэтому полицейские Идаской префектуры отправились проверять его дом.
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