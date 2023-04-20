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Как в боевике ⟩ Объявленный в розыск пытался скрыться, попал в аварию и травмировал полицейского

Март Рауба
, журналист
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Lexus, на котором разыскиваемый попал в ДТП.
Lexus, на котором разыскиваемый попал в ДТП. Фото: Marianne Loorents

В субботу в 21.08 в поселке Ракке в волости Вяйке-Маарья объявленный в розыск пытался скрыться от полиции и попал в ДТП. На пассажирском сиденье автомобиля в момент аварии был сотрудник полиции, который успел запрыгнуть в машину до того, как разыскиваемый нажал на газ.

Мужчина, имя которого нельзя афишировать в интересах полицейского расследования, известен правоохранительным органам: на его счету несколько краж. За них он был приговорен к тюремному заключению, но он уклонялся от отбытия наказания. Именно поэтому полицейские Идаской префектуры отправились проверять его дом.

То, что произошло дальше, вполне могло бы произойти в боевике. Разыскиваемый прибыл домой в тот же момент, когда там были полицейские. Заметив их, он тут же решил скрыться. Однако одному полицейскому удалось открыть пассажирскую дверь автомобиля и запрыгнуть в машину. Разыскиваемый поехал, полиция преследовала его, но поездка длилась недолго. Автомобиль Lexus GS300 вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся на бок.

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