Внимание ⟩ В одном из эстонских городов введен новый налог

Пярнуская городское собрание ввело новый налог на закрытие дорог и улиц, который вступит в силу с 1 октября этого года.
Действующий налог на закрытие дорог и улиц в Пярну был введен в декабре 2013 года. До 1 октября этого года налог будет взиматься на основании старого положения.
Новое законодательство будет распространяться только на дороги, улицы, площади, парки, автостоянки и зоны отдыха и их части, принадлежащие городу Пярну как населенному пункту.
Временная организация дорожного движения при проведении общественных мероприятий должна быть прописана в разрешении на проведение общественного мероприятия, и плата за перекрытие улиц не взимается.
Самое большое изменение коснется тарифа за проезд по пешеходным или пешеходно-велосипедным дорожкам, который в настоящее время составляет 100 евро в день. При закрытии дороги таким образом, чтобы ширина дороги, открытой для пешеходов и велосипедистов, составляла не менее полутора метров, необходимо уплатить четверть ставки налога, или 75 евро в сутки. Если закрыт весь тротуар, плата составляет 300 евро в день.
Основное изменение коснется пешеходных или пешеходно-велосипедных дорожек, плата за которые будет взиматься по нынешней ставке 100 евро в день. Если дорога закрыта так, что ширина дороги, открытой для пешеходов и велосипедистов, составляет не менее полутора метров, взимается четверть ставки, или 75 евро в день. Если закрыт весь тротуар, то плата составляет 300 евро в день.
Повышение тарифа не окажет существенного влияния на доходы города. Цель постановления - свести к минимуму перебои в дорожном движении в результате перекрытия дорог и улиц. Ставка налога за закрытие площадей, парков, автостоянок и зон отдыха снижена с 50 центов до 10 центов за квадратный метр в день.
Ставка будет корректироваться поправочными коэффициентами. Если закрытие проезжей части приводит к отклонению движения общественного транспорта, ставка удваивается. Если ширина части проезжей части, которая остается открытой для движения, меньше или равна половине ширины дороги, необходимо уплатить половину ставки налога.
Лицо, закрывающее участок, освобождается от уплаты налога, если аварийные работы проводятся в течение первых 48 часов, если участок закрывается с 22 часов вечера до 6 часов утра, если строительные или ремонтные работы финансируются из бюджета Пярну, или если закрываемый участок используется на основании договора пользования, заключенного с городом Пярну.
В случае проведения строительных и ремонтных работ, представляющих большой общественный интерес, городская управа может снизить размер налога при условии подачи заявления не менее чем за 30 дней до закрытия.