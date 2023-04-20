Внимание ⟩ В одном из эстонских городов введен новый налог

Действующий налог на закрытие дорог и улиц в Пярну был введен в декабре 2013 года. До 1 октября этого года налог будет взиматься на основании старого положения.

Новое законодательство будет распространяться только на дороги, улицы, площади, парки, автостоянки и зоны отдыха и их части, принадлежащие городу Пярну как населенному пункту.

Временная организация дорожного движения при проведении общественных мероприятий должна быть прописана в разрешении на проведение общественного мероприятия, и плата за перекрытие улиц не взимается.

Самое большое изменение коснется тарифа за проезд по пешеходным или пешеходно-велосипедным дорожкам, который в настоящее время составляет 100 евро в день. При закрытии дороги таким образом, чтобы ширина дороги, открытой для пешеходов и велосипедистов, составляла не менее полутора метров, необходимо уплатить четверть ставки налога, или 75 евро в сутки. Если закрыт весь тротуар, плата составляет 300 евро в день.

Основное изменение коснется пешеходных или пешеходно-велосипедных дорожек, плата за которые будет взиматься по нынешней ставке 100 евро в день. Если дорога закрыта так, что ширина дороги, открытой для пешеходов и велосипедистов, составляет не менее полутора метров, взимается четверть ставки, или 75 евро в день. Если закрыт весь тротуар, то плата составляет 300 евро в день.